|
Reklam
Reklam
Özgün

Kadir Gecesi’nde yapılacak ibadetler ve okunacak dualar

Kadir Gecesi, içerisinde Kur’ân-ı Kerîm indirilen ve bu gecede yapılan ibadetin, bin ayda yapılan ibadetten daha hayırlı olduğu müjdelenen bir gecedir. Bu gece, sabah vaktine kadar selâmettir. Bu gecenin bereketinden, feyzinden ve rahmetinden istifade etmek isteyen Müslüman vatandaşlar Kadir gecesinde yapılacak dua ve ibadetlerin neler olduğu merak ederek araştırıyor. Peki Kadir Gecesi’nde yapılacak dua ve ibadetler nelerdir? İşte detaylar.

15:12 . 17/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kadir gecesinde yapılacak ibadetler ve dualar

Kadir gecesinde yapılacak ibadetler ve dualar

'Bin aydan daha hayırlı' olarak müjdelenen ve her yıl ülkemizde Ramazan ayının 27. gecesi idrak edilen Kadir Gecesi, İslam aleminde büyük bir heyecanla karşılanıyor. Hakkında birçok hadis ve müjde bulunan bu gecede yapılacak dua ve ibadetlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

KADİR GECESİ’NDE YAPILACAK İBADETLER VE OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

Bu gecede hiç olmazsa bir tesbih namazı kılınır. Kadir suresi bol bol okunur. Bu gecede Kur'ân-ı Kerîm okuyarak üzerinde düşünmek, tezekkür ve tefekkür etmek yararlı olur. Peygamberimiz Kadir gecesinde nasıl dua edebileceğini soran işe vâlidemize şöyle demesini tavsiye etmiştir: Allahümme, inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa‘fü annî (Ey Allahım! Sen şüphesiz çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet) (Tirmizî, “Da‘avât”, 84).

Kadir gecesi geçmişte işlenen günahların bağışlanması için büyük fırsatlardan birisidir. Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır.

KADİR GECESİ ÖNEMİ

Kur'ân-ı Kerîm kendisinin, bir âyette ramazan ayında, bir başka âyette mübarek bir gecede, bir diğerinde de Kadir gecesinde inmeye başladığını haber vermektedir.

"Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi nedir bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gece melekler ve ruh Rabbinin emriyle herbir iş için veya herbir kişi için inerler de inerler. O gece tan yeri ağarıncaya kadar selam ve esenliktir." (Kadir: 97/1-5)

"Biz o Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik, zaten biz insanlığı her zaman uyarmaktayız." (Duhan: 44/3)




#Kadir Gecesi
#Kadir Suresi
#Kur'an-ı Kerim
#Ramazan
#Müslüman
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.