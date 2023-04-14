Kakuleli Türk kahvesi nasıl yapılır?
Kakule, tarih boyunca Asya ve Orta Doğu ülkelerinde tıbbi amaçlar için kullanılmıştır. Türk mutfağında da yaygın olarak kullanılan kakulenin eşsiz aromasının yanında insan sağlığı içinde birçok faydası bulunmaktadır. Kakuleli kahve tarifine ve kakulenin faydalarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
KAKULENİN FAYDALARI NELERDİR?
Kakulenin anti-enflamatuar, antioksidan ve antibakteriyel özellikleri vardır ve bu özellikleri nedeniyle birçok faydası olduğu düşünülmektedir.
KAKULE NASIL KULLANILIR? KAKULE NASIL TÜKETİLİR?
Kakule en çok içeceklerde, çay yada kahve aromasını desteklemek için kullanılır.
Kakule eğer çay olarak kullanılmak istenirse kakule taneleri demlenebilir, bal ve limonla zenginleştirildikten sonra tüketilebilir.
Kakule sadece sıcak içeceklerde değil tatlılarda da kullanılır. Özellikle çikolatayla uyumu enfestir. Çikolata kremasına eklenecek bir miktar toz kakule, benzersiz bir lezzet ortaya çıkarır.
Asya mutfağında kakule, balık ve baklagil yemeklerinde sıkça kendisine yer bulur.
Kakule bitkisinin yapraklarından elde edilen aromatik yağlar ise parfüm, kozmetik ve ilaç sektörlerinde kullanılır.
KAKULELİ KAHVE ZAYIFLATIR MI?
Kilo vermede etkili yollardan biri de vücuttaki yağ yakımını hızlandırmaktır. Bunun için de metabolizmayı hareketlendiren kakule kahvesi tüketilmeli. Günde bir bardak içeceğiniz kakule kahvesi sindirim sistemini kilo vermeye hazırlar.
KAKULELİ TÜRK KAHVESİ NASIL YAPILIR?
4 adet kakule tohumunu iyice ezin. Bir su bardağı suyu cezveye koyun. Ezdiğiniz kakule dozunu ve bir çay kaşığı kadar Türk kahvesini içine ilave edin karıştırın. Akabinde bir çay kaşığı gül suyu ve bir tane safra atın.
Ocağın altı kısık olsun kahve ağır ağır pişsin. Daha sonra kahveyi bardağa boşaltıp tüketin.
KAKULE ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?
Hazırlanışı basit olan kakule çayı, son zamanlarda dünyada yaygın biçimde tüketilmeye başlandı. Kolay hazırlanabilen kakule çayı tüketerek sağlığınızı koruyabilirsiniz. Dilerseniz kakule bitkisini diğer bitkilerle karıştırarak demleyebilirsiniz.
Kakule çayı hazırlamak için yapmanız gerekenler;
- İlk olarak 2 bardak suyu kaynamaya bırakın.
- Kaynadıktan sonra 1-2 dakika bekletin ve üzerinde kakule bitkisi ekleyin.
- Ekleme sonrasında yaklaşık 10 dakika demlenmesini bekleyin.
- Demini verdikten sonra 1 bardak olacak şekilde tüketebilirsiniz.