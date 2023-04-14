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Kakuleli Türk Kahvesi: Geleneksel Bir Lezzetin Yeniden Keşfi

Kakule, zencefil ailesine ait bir bitki türüdür ve kökleri yaygın şekilde baharat olarak kullanılır. Türk mutfağında birçok yemek tarifinde kullanılan kakule baharatı, aynı zamanda çay ve kahve gibi içeceklerin içine de eklenebilir.Geleneksel Türk kahvesine eklenen kakule baharatı farklı bir tat ve aroma sunarken sindirim sistemi sağlığı, antioksidanlar, enerji, zihinsel odaklanma ve kanser riskini azaltma gibi birçok faydaya da sahip olabiliyor. Peki kakuleli Türk kahvesi nasıl yapılır? Kakulenin faydaları nelerdir? Kakule kahvesi zayıflatır mı? İşte soruların yanıtları.

18:06 . 14/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kakuleli Türk kahvesi nasıl yapılır?

Kakuleli Türk kahvesi nasıl yapılır?

Kakule, tarih boyunca Asya ve Orta Doğu ülkelerinde tıbbi amaçlar için kullanılmıştır. Türk mutfağında da yaygın olarak kullanılan kakulenin eşsiz aromasının yanında insan sağlığı içinde birçok faydası bulunmaktadır. Kakuleli kahve tarifine ve kakulenin faydalarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KAKULENİN FAYDALARI NELERDİR?

Kakulenin anti-enflamatuar, antioksidan ve antibakteriyel özellikleri vardır ve bu özellikleri nedeniyle birçok faydası olduğu düşünülmektedir.

Sindirim Sistemi Sağlığı:
Kakule, sindirim sistemi için faydalı bir baharattır. Sindirim problemlerini önlemeye yardımcı olabilir ve şişkinlik, hazımsızlık ve gaz gibi rahatsızlıkları azaltabilir.
Anti-enflamatuar:
Kakule, vücudun enflamasyon seviyesini düşürmeye yardımcı olabilir. Bu özellik, eklem ağrısı, artrit ve diğer inflamatuar hastalıkların tedavisinde yardımcı olabilir.
Antioksidanlar:
Kakule, antioksidanlar bakımından zengindir ve bu özellikleri sayesinde vücudu serbest radikallerden koruyabilir.
Kan Şekeri Kontrolü:
Kakule, kan şekerini düzenlemeye yardımcı olabilir ve diyabet hastaları için faydalı olabilir.
Sinir Sistemi Sağlığı:
Kakule, sinir sistemi sağlığı için faydalı bir baharattır. Stres, anksiyete ve depresyon gibi zihinsel sağlık sorunlarını azaltmaya yardımcı olabilir. Kakule ayrıca, kemik sağlığı, cilt sağlığı, kalp sağlığı ve bağışıklık sistemi fonksiyonları için de faydalı olabilir.

KAKULE NASIL KULLANILIR? KAKULE NASIL TÜKETİLİR?

Kakule en çok içeceklerde, çay yada kahve aromasını desteklemek için kullanılır.

Kakule eğer çay olarak kullanılmak istenirse kakule taneleri demlenebilir, bal ve limonla zenginleştirildikten sonra tüketilebilir.

Kakule sadece sıcak içeceklerde değil tatlılarda da kullanılır. Özellikle çikolatayla uyumu enfestir. Çikolata kremasına eklenecek bir miktar toz kakule, benzersiz bir lezzet ortaya çıkarır.

Asya mutfağında kakule, balık ve baklagil yemeklerinde sıkça kendisine yer bulur.

Kakule bitkisinin yapraklarından elde edilen aromatik yağlar ise parfüm, kozmetik ve ilaç sektörlerinde kullanılır.

KAKULELİ KAHVE ZAYIFLATIR MI?

Kilo vermede etkili yollardan biri de vücuttaki yağ yakımını hızlandırmaktır. Bunun için de metabolizmayı hareketlendiren kakule kahvesi tüketilmeli. Günde bir bardak içeceğiniz kakule kahvesi sindirim sistemini kilo vermeye hazırlar.

KAKULELİ TÜRK KAHVESİ NASIL YAPILIR?

4 adet kakule tohumunu iyice ezin. Bir su bardağı suyu cezveye koyun. Ezdiğiniz kakule dozunu ve bir çay kaşığı kadar Türk kahvesini içine ilave edin karıştırın. Akabinde bir çay kaşığı gül suyu ve bir tane safra atın.

Ocağın altı kısık olsun kahve ağır ağır pişsin. Daha sonra kahveyi bardağa boşaltıp tüketin.

KAKULE ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Hazırlanışı basit olan kakule çayı, son zamanlarda dünyada yaygın biçimde tüketilmeye başlandı. Kolay hazırlanabilen kakule çayı tüketerek sağlığınızı koruyabilirsiniz. Dilerseniz kakule bitkisini diğer bitkilerle karıştırarak demleyebilirsiniz.

Kakule çayı hazırlamak için yapmanız gerekenler;

  1. İlk olarak 2 bardak suyu kaynamaya bırakın.
  2. Kaynadıktan sonra 1-2 dakika bekletin ve üzerinde kakule bitkisi ekleyin.
  3. Ekleme sonrasında yaklaşık 10 dakika demlenmesini bekleyin.
  4. Demini verdikten sonra 1 bardak olacak şekilde tüketebilirsiniz.


#kakule
#Türk Kahvesi
#kakule çayı
#antioksidan
#antibakteriyel
#zayıflatan kahve
1 saat önce
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