Kış aylarında herkesin korkusu hasta olmak. En ufak bir öksürükte dahi hemen ilaçlara sarılıyoruz daha fazla ilerlememesi için. Peki bunu hepten yok etmek için ne yapmalıyız? Doğal besinler tüketmek en doğru çözüm. Yediğimize, içtiğimize dikkat etmek en başta geliyor. Tabi daha sonra sıcak çaylar tüketmek. Size hem tadıyla hem de sağlıklı yapısıyla harika bir çay hazırladık. Öksürük çayı. Adı öksürük çayı ama öksürmemeniz için hazırladığımız bu bitki çayını mutlaka denemelisiniz. Öksürük çayı tarifi nedir ve nasıl yapılır? Sağlıkla için. Şifa olsun...