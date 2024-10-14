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Kamuda servis hizmeti devam edecek mi? Milyonların beklediği müjde geldi

Kamuda servis hizmeti devam edecek mi? Milyonların beklediği müjde geldi

10:4914/10/2024, Monday
G: 14/10/2024, Monday
Yeni Şafak
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Kamu personeline servis hizmeti devam edecek mi?
Kamu personeline servis hizmeti devam edecek mi?

Kamuda tasarruf paketi kapsamında kamu personellerinin servislerinin kaldırılmasına ilişkin tartışmalara nokta konuldu. Memur-Sen'den yapılan açıklamada, "İki bakanlıkla yapılan görüşmelerimiz sonuç verdi. Memura servis hizmeti devam edecek." denildi.

Son dakika haberleri: Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Eylemlerimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile görüşmelerimiz ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yaptığımız istişarelerimiz sonuç verdi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda servis hizmetine devam edileceği belirtilmiştir" ifadelerini kullandı.

Kamuda çalışan personelin servisleri için karar alınmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Savunma ve güvenlik hariç, kamuda personel servisi hizmetinin toplu taşımı olan yerlerde kaldırılacak” demişti. Personel servislerinin kaldırılması kararını eleştiren Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplu sözleşme hükümlerini hatırlattı, uygulama hayata geçilirse konuyu yargıya taşıyacaklarını dile getirmişti.

#kamuda servis hizmeti
#Memur-Sen
#son dakika haberleri

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