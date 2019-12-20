Kapalı Ameliyatın (Laparoskopi) Avantajları

İlk kapalı ameliyat 1901 yılında hayvan üzerinde uygulanmıştır. Işıklı optik sistemlerin geliştirilmesi ile birlikte teknik ilerlemeler sonucu 1980 yılında apandisit olmuş bir hastaya ilk kapalı ameliyat uygulanmıştır. 1985 yılında ise laparoskopi ile safra kesesi alınabilmiştir.

Laparoskopi ameliyatları günümüzde kadın hastalıkları da dahil olmak üzere birçok branş tarafından uygulanmaktadır. Op. Dr. Funda Yazıcı Erol kapalı ameliyatın başlıca avantajları hakkında şu bilgileri verdi;

· Laparoskopi sonrası ağrı daha az olur.

· Kanama miktarı daha azdır.

· Hastanede yatış süresi daha kısadır.

· İyileşme süresi daha kısadır.

· Günlük hayata daha hızlı bir şekilde dönülür.

· Estetik yönden daha olumlu sonuçlanır.

· Ameliyat sırasında cerrahi işlemin videosu kaydedilebilir.

Kapalı ameliyatlar genel anestezi altında uygulanır. Kapalı ameliyat için karın içine CO2 gazı verilerek şişirilir. Bu şekilde karın içi organ ve dokular kameralı sistemler ile daha rahat görülebilir ve cerrahi işleme olanak tanır. Karın içine gönderilen aletlerin ucunda tutucu, kesici ve kamera için düzenekler bulunur. Operasyon birince karındaki gaz boşaltılıp aletlerin ve kameranın ilerletildiği kesi yerleri dikilerek işlem sonlandırılır.

Kadın hastalıklarında yapılan başlıca kapalı ameliyatlar şunlardır;

· Dış gebelik ameliyatı

· Yumurtalık kitle ve kistlerinin çıkarılması

· Tüplerin bağlanması ya da çıkarılması

· Miyom çıkarılması

· Rahim alınması

· Endometriozis ameliyatları

· Tanısal uygulamalar

Kapalı ameliyatın dezavantajları ise şunlardır;

· Cerrahi tecrübe gerektirir.

· Teknik donanım gerektirir.

· Açık ameliyata göre maliyeti yüksektir.

· Her vakaya yapılamayabilir. Hasta seçimi gerektirir.

Kapalı ameliyat sonrası hasta anesteziden uyanınca açık olana göre daha az ağrı hisseder. Yapılan ameliyata bağlı hastanede 1 ya da 2 gün kalınabilir. Sonrasında gerekli kontrol ve önerilerle taburcu edilecektir.