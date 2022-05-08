Özgün İlkbahar Mevsiminin Mucizesi Olan Enginar Sirkesinin Faydaları Nelerdir?
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İlkbahar Mevsiminin Mucizesi Olan Enginar Sirkesinin Faydaları Nelerdir?

İlkbahar mevsiminin nadide mucizevi sebzelerinden biri olan "enginar", sirke şeklinde yapılıp kullanılıyor. Kan şekerinden tutun da cilt faydalarına kadar birçok yararı bulunan enginar sirkesinin faydaları nelerdir? İşte, enginar sirkesinin mucizevi özellikleri.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​ Karaciğeri Koruyan Enginar Sirkesinin Faydaları Nelerdir? ​
Enginar Sirkesinin Faydaları Nelerdir?

Baharın gelişiyle bizleri karşılayan enginarın faydası ve lezzeti saymakla bitmiyor. İşte, enginar sirkesinin sağlık ve güzellik açısından faydaları.

ENGİNAR SİRKESİNİN FAYDALARI

  • 1. Kanser Riskini Ortadan Kaldırır
  • 2. Kansızlığa İyi Gelir
  • 3. Bağırsakları Çalıştırır
  • 4. Kan Şekerini Dengeler
  • 5. Cildi Gençleştirir
  • 6. Karaciğeri Korur
  • 7. Beyin Hücrelerini Güçlendirir

*Enginarın karaciğer fonksiyonları üzerindeki etkisi uzun yıllardır gündemde olan ve pek çok kişinin sağlığını yeniden kazanmasını sağlayan bir bilgidir. Karaciğer problemleri yaşayanların mutfaklarından eksik etmediği enginar ile şimdi faydalı bir sirke hazırlanacak.

İbrahim Saraçoğlu ve Feridun Kunak tarafından da sıkça vurgulanan enginar sirkesi, sağlığınız için ne gibi faydalar sağlayacak hep beraber inceleyelim. Doğanın sesine kulak verip Akdeniz mutfağının çok sevilen sebzesi enginar, sirke haliyle sizinle.

ENGİNAR SİRKESİ KANSERE YAKALANMA RİSKİNİ AZALMA ÖZELLİĞİ VAR MI?

Enginar sirkesinde yer alan antioksidan maddeler sayesinde, birçok kanser hastalığının oluşma ihtimali ortadan kalkar.

Meme kanseri, prostat kanseri gibi hastalıklardan uzak kalmak için enginar sirkesi ile tanışmalısınız.

Serbest radikaller ile mücadele eden enginar sirkesi, size daha uzun ve sağlıklı bir ömür sunacak.

Enginar sirkesi Feridun Kunak tarafından verilen şifalı bilgilerde yerini alır. Kanser için bitkisel çözüm arayanlara enginar sirkesi önerilir.

Sağlıklı önerilere kulak verip siz de enginar sirkesi ile daha iyi bir yaşama sahip olabilirsiniz.

Enginar sirkesinin içinde bulunan maddeler vesilesiyle birçok kanser hastalığının oluşma ihtimalini yok etmesiyle bilinir. Özellikle Meme kanseri, prostat kanseri gibi korkutucu hastalıklardan kendinizi sakınabilmeniz için enginar sirkesi mutlaka tüketilmelidir. Enginar sirkesi insanlara daha uzun ve sağlıklı bir ömür sunar. Ve Kanser için bitkisel çözüm yöntemleri araştıran kişiler için enginar sirkesi biçilmiş kaftandır.

Enginar Sirkesi Kansızlık Problemi Yaşayanlar İçin Faydalı Mıdır?

Enginar sirkesi kansızlık problemini çözen bir besin olarak dikkat çeker. Bir insanın günlük demir ihtiyacının yaklaşık olarak %10'luk bir kısmını enginar sirkesi tek başına karşılayabilir. Vücuttaki demir oranını yükseltir ve demir eksikliği kaynaklı hastalıkların da oluşmasının önüne geçer. Enginar sirkesi, kansızlıkla savaşmanın ötesinde ayrıca çok sıkı bir bağışıklık sistemini dostudur. Uzmanlar tarafından hamilelik sürecindeki kan değerlerinin ideal seviyelerde tutulması için enginar sirkesinin tüketimi oldukça önemlidir.

Enginar Sirkesinin Metabolik Faydaları

Metabolik rahatsızlıklarla başı dertte olan veya bağırsak sorunları yaşayanların mutlaka tüketmesi gereken enginar sirkesi, bağırsakların daha sağlıklı şekilde çalışmasına katkı sağlar. Kabızlığı ortadan kaldıran enginar sirkesi, bağırsaklarda oluşan parazitleri de temizlemesiyle bilinmektedir. Metabolizmanın hareketlenmesini ve daha sorunsuz bir metabolik sistem için oldukça önemlidir. Bağırsaklarda oluşabilecek iltihapların da temizlenmesini katıda bulunan enginar sirkesi, kesinlikle günlük tüketim listemize dahil edilmesi gereken bir besindir.

Enginar Sirkesinin Karaciğer Ve Beyne Faydaları

Enginar sebzesinin akıllara gelen ilk en önemli özelliği karaciğeri ve beyni korumasıdır. Enginar sirkesi karaciğerin çok daha fazla işlevsel bir şekilde çalışmasına katkıda bulunurken safra üretimini de pozitif bir şekilde etkileyerek karaciğer temizliğini sağlar ve daha sağlıklı olunmasına yardımcı olur. Hem karaciğerinizin doğru çalışması hem de safra üretimindeki dengeli seviye sizi karşılaşabileceğiniz birçok hastalıktan da koruyacaktır. K vitamini zengini enginar sebzesi beyne de oldukça faydalıdır. Bünyesindeki K vitamini sayesinde beyindeki hücrelerin daha güçlü olmasını sağlar. Yapılan araştırmalara göre enginar sirkesi tüketen kişilerin tüketmeyenlere oranlara daha dinamik oldukları kanıtlanmıştır.

Enginar Sirkesinin Cilde Faydaları Nelerdir?

Bünyesinde antioksidan özellikler barındıran enginar sirkesi cildi sivilce, akne ve siyah noktalardan arındırmaya katkıda bulunmaktadır. Cilt bakımı konusunda da etkilidir.

Cildi yenilemeye yardımcı 9 besin
FOTOĞRAF 9
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Kırmızı üzüm: Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel “Kırmızı üzümlerin kabuğundan elde edilen bir bileşik olan resveratrol içerirler. Bu resveratroller cilt hücrelerine zarar veren ve yaşlanma belirtilerine neden olan zararlı serbest radikallerin üretimini yavaşlatmaya yardımcı olurlar. Kırmızı üzümü döneminde bir porsiyon (15-20 tane) olarak veya kuru olarak 1-2 yemek kaşığı dolusu her gün veya haftada en az 3-4 kez tüketebilirsiniz” dedi.
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Yumurta: Kolajen cildin yenilenmesi ve ve dokuların iyileşmesinde yer alan en önemli protein. Yumurtanın beyazı, glisin ve prolin de dahil olmak üzere kolajeni oluşturan diğer amino asitleri de içerdiği için en iyi kolajen kaynaklarından biri. Ancak elbette ki sadece yumurta beyazı yerine tüm yumurtayı tüketmek, kolajen desteğinin yanı sıra aynı zamanda sağlıklı yağ ve yüksek kalitede protein sağlayacaktır. Sağlıklı bir kişi her gün bir tane haşlanmış yumurta tüketerek cildini yenilemeye de katkıda bulunabilir.
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Avokado: Avokado serbest yağ asitleri açıcından en zengin besinlerden biri. Cilt sağlığında iyi bir antioksidon olan A ve C vitaminlerinden de zengin. Günlük hayatımızda değişik şekillerde tüketilebilir. Avokadoyu doğrayarak salataların üzerinde, değişik yapılmış smotilerle veya püre yaparak ana et yemeklerinin yanında garnitür yaparak tüketebilirsiniz.
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Somon: Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel “Somon balığı, iyi bir antioksidan olan serbest yağ asitleri, omega-3 yağ asitlerini içerir. Serbest yağ asitleri sağlıklı cilt hücreleri için yapı taşıdır. Vücudumuz serbest yağ hücrelerini üretme yeteneğine sahip değildir bunları yiyecekler ile alarak cildin kalın, esnek ve nemli kalmasını sağlayabiliriz. Aynı zamanda omega-3 yağ asitleri kızarıklık, sivilceye neden olabilecek iltihabı da azaltır. O nedenle somon balığını haftada bir yemeğe özen göstermemizde hem genel sağlığımız hem de cilt sağlığımız için büyük fayda var” ifadelerini kullandı.
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Ceviz: Cilt sağlığımız açısından büyük faydaları olan ceviz; vücudumuzun kendi kendine yapamayacağı serbest yağ asitleri olan omega 3 ve omega 6’dan zengin. Bunlar cildin elastikiyetini artıran, sarkmasını önleyen ve cildin genç kalmasını sağlayan kolajenin sentezlenmesinde önemli yerleri olan amino asitler. Bunun dışında cildin zararlı etkenlerden korunmasını sağlayarak bariyer görevi yapan, yara iyileşmesi ve bakteri iltihaplanmasında mücadele eden çinkodan da zengin. Günlük yaşantımızda ara öğünlerimizde veya kahvaltılarımızda her gün 2 veya 3 tam ceviz tüketmek sağlıklı olacak.
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Bitter çikolata: Bitter çikolata içerisindeki kakao yoğun miktarda iyi bir antioksidan olan flovonaid içeriyor. Bu flovonoidler cildin sıkılaşmasında önem taşıyor. Günlük olarak 20 gramı geçmeyecek şekilde ve yüzde 70’in üzerinde kakao içeren bitter çikolata tüketebilirsiniz. Yüzde 70’in altındakiler daha fazla şeker içerdiği için cilt sağlımız açısından uygun olmayacak.
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Kırmızıbiber: Kırmızıbiberler vücudun A ve C vitaminine dönüştürdüğü mükemmel beta karoten kaynağı. Bu karatonoidler güneş duyarlılığını azaltıyor, göz çevresindeki ince çizgilerin görünümünü ve kaz ayaklarının görünümünü azaltıyorlar. Kırmızıbiberi günlük yaşantımızda yeşilliklerle birlikte salatalarımızda, biber salçası olarak yemeklerimiz de veya kahvaltılarımızda çiğ olarak her gün düzenli tüketebiliriz.
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Domates: Domatese kırmızı rengini veren likopen cildi güneşin zararlı ışınlarından koruyan güçlü bir antioksidan olma özelliği taşıyor. Likopenden hayli zengin olan domatesi salatalarımızda çiğ olarak, yemeklerimizde doğranmış domates veya salça olarak kullanabiliriz.
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Ay çekirdeği: Ay çekirdeği cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olabilecek linoik asit bakımından yüksek bir besin. Yaşlanmayla ilişkilendirilen hücresel inflamasyonu azaltıyor. Haftada 2 veya 3 kez bir avucu geçmeyecek şekilde ay çekirdeği tüketerek cildinizi yenilemeye yardımcı olabilirsiniz.
Cildi yenilemeye yardımcı 9 besin
Havuz, güneş, kum derken yaz aylarında oldukça yıpranan cildimiz, bunlara bir de Kovid-19 pandemisinden korunma kapsamında maske ve dezenfektan kullanımları da eklenince bu yaz her zamankinden fazla yıprandı. Ancak cildimizi yenilemek mümkün ve öncelikli yolu da sofralarımızdan geçiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel, cildi yenilemeye yardımcı 9 besini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. İşte cildi yenilemeye yardımcı 9 besin:
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