Karbon elyaf nedir?
Karbon fiber, son yıllarda bina güçlendirme uygulamalarında giderek daha fazla kullanılan bir malzeme haline gelmiştir. Yüksek mukavemeti, hafifliği ve dayanıklılığı nedeniyle, karbon fiber, özellikle bina güçlendirmede kullanılmaktadır.
KARBON FİBER GÜÇLENDİRME NASIL YAPILIR?
Bina içerisinde uygun tuğla duvarların her iki yüzüne çapraz şekilde karbon fiber tabakalar uygulanmasıyla yapılan yöntemle binadaki mevcut kolon-kiriş birleşim bölgesine yine karbon fiberden yapılma ankrajlar ve epoksi yardımıyla ankrajlanmaktadır.
Tuğla duvarların deprem yükleri altında çekme-basınç çubukları şeklinde taşıyıcı hale getirilir, binanın yanal taşıyıcı sistemine katkıda bulunması sağlanır.
KARBON FİBER GÜÇLENDİRME YÖNTEMLERİ NELERDİR?
Karbon fiber güçlendirme yöntemleri, binanın ihtiyaçlarına göre farklılık gösterebilir. Ancak genel olarak, karbon fiber güçlendirme yöntemleri şunlardır:
- Yapıştırma Tekniği:Karbon fiber levhalar, binanın yüzeylerine yapıştırılır. Bu teknik, kolonlar, kirişler, döşemeler ve duvarlar dahil olmak üzere birçok yapı elemanı için uygulanabilir.
- Sargı Tekniği:Karbon fiber sargı, yapı elemanlarının etrafına sarılır. Bu yöntem, dairesel veya yuvarlak şekilli yapı elemanları için uygundur.
- Enjeksiyon Tekniği:Karbon fiber malzeme, özel bir enjeksiyon yöntemi ile bina elemanlarının içine enjekte edilir. Bu yöntem, beton döşemeler, duvarlar ve kirişler için uygundur.
- Karbon Fiber Mesh Tekniği:Bu yöntemde, karbon fiber ağlar, binanın yüzeylerine yapıştırılır ve daha sonra bir epoksi reçine ile kaplanır. Bu yöntem, düz yüzeyler için idealdir.
- Çivileme Tekniği:Karbon fiber levhalar, beton yüzeylere çivilenir. Bu yöntem, beton kolonlar ve duvarlar için uygundur.
Karbon fiber güçlendirme yöntemleri, binanın durumuna ve güçlendirme ihtiyacına bağlı olarak seçilir.