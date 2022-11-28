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Kars TOKİ arsa başvuru sonuçları isim listesi belli oldu mu?

Kars TOKİ arsa kura sonuçları için heyecan dorukta. 1 Aralık 2022 tarihi itibariyle Bolu ve Karaman’dan başlayacak TOKİ konutları üçüncü etap kura çekilişi 7 Aralık 2022’ye kadar devam edecek. Arsa başvuruların 15 Kasım’da tamamlanmasının ardından TOKİ arsa kura çekiliş tarihi sorgulaması da devam ediyor. 6 bin 500 arsa kontenjanının verildiği Kars müstakil ve hisseli arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Peki Kars TOKİ arsa başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Kars arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kars TOKİ Arsa Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Kars TOKİ müstakil, hisseli arsa Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi
Kars TOKİ arsa kura sonuçları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi" kapsamında, arsa için 1 milyon 177 bin 56, iş yeri için 73 bin 135 başvuru yapıldığını açıkladı. Peki Kars TOKİ arsa başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? Kars TOKİ 2022 arsa başvuru sonuçları isim listesi nereden açıklanacak?

Kars TOKİ arsa kura sonuları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekilişi ilk olarak Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan 12 ilde tamamlandı. Konut kurası çekilen iller arasında Kars da yer aldı. 1 Aralık 2022 tarihi itibariyle Bolu ve Karaman’dan başlayacak üçüncü etap kura çekilişi 7 Aralık 2022’ye kadar devam edecek. TOKİ arsa başvurları da tamamlandı. 6 bin 500 arsa satışının olduğu Kars TOKİ arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

Kars TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Kars arsa kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

KARS TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

Kars TOKİ arsa kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak.

Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

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