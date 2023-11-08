Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral kimdir?
Hacı Kerim Meral'in kariyet geçmişi
Hacı Kerim Meral'in kariyet geçmişi
2012 yılında Üniversiteden mezun olduktan 3 ay sonra
Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olarak atandı. Burada yaklaşık 3 yıl çalıştıktan sonra 2015 yılının Haziran ayında Edirne İl Göç İdaresinde İl Göç Uzman Yardımcısı olarak meslek hayatına devam etti.
Kaymakam Hacı Kerim Meral nerede görev yaptı?
Kaymakam Hacı Kerim Meral nerede görev yaptı?
2 Eylül 2018 tarihinde açılan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Sınavını kazanarak 11 Mart 2019'da Mülki İdare Amirliği mesleğine 107. Dönem Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. İl Merkez Stajını Edirne Valiliğinde yaptıktan sonra, Kaymakam Refikliği stajlarını sırasıyla; Denizli'nin Sarayköy, Diyarbakır'ın Silvan İlçelerinde tamamladı. 10 Haziran 2019 tarihinde Sivas Hafik Kaymakam Vekili olarak görevine devam ederken, 11 Eylül 2020 tarihinde
İmranlı İlçesine Kaymakam Vekili, 08 Eylül 2021 tarihinde Rize İkizdere Kaymakamı, 12 Ağustos 2022 tarihinde Karaman Ermenek Kaymakamlığına atandı.
24.08.2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve 23.08.2023 tarihli ve 2023/388 sayılı Atama Kararı ile
Yusufeli Kaymakamlığına atanan Hacı Kerim Meral, 05 Eylül 2023 tarihi itibariyle görevine başladı.
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