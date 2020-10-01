Kesintisiz Canlı Radyo Frekansları

Öyle ki içinde yaşadığımız bu pandemi döneminde, sosyal bir varlık olan insanoğlu, sosyal mesafe ve kısıtlamalardan vaktinin çoğunu doğal olarak evlerinde geçirmektedir. Günümüzde teknolojiye olan meylimiz ihtiyaçlardan öteye bağımlılık haline gelmeye başlamıştır. Mevcut durum internet platformlarında sunulan alışveriş, oyun, eğlence ve sosyal medya gibi hizmetlerin kullanımı artırıyor ve insanı fıtratından uzaklaştırıyor. Bu bağlamda çocuklarımızın ve kendimizin internete olan bu yanlış kullanım tutumumuzu ölçülendirebilmemiz gerekmektedir. Aksi taktirde çocuklarımız ve biz ebeveynlerin psikolojik tedavi gerektirebilecek ciddi problemlerle karşı karşıya kalmamız söz konusu olacaktır.

Toplumların teknolojiye olan ilgi ve merakı geçmiş tarihlerden günümüze kadar oldukça fazladır. Ancak son 20 yılda katedilen mesafe oldukça fazla olup, hayatımızı kolaylaştırmaktan öteye gitmiştir. Yalnızca günümüzden 20 yıl öncemize bir bakalım. Radyo ve televizyon gibi cihazların dinlenmesi veya izlenmesinin revaçta olduğu bir dönemdi. İnsanlar haber, dizi, sinema veya canlı radyo yayınlarını takip etmekteydiler. Fakat geçmişte hiç bir toplum, günümüz insanı kadar bu cihazlara bağımlı hale gelmemişti. Bilgisayar, telefon ve tablet gibi cihazların kontrol edilebilirliği cazip olsa dahi, hakikatinde onları programlayanların bizleri kontrol edilebilirliğini artırmıştır. Nitekim en değerli sermayemiz olan vaktimizi eritmekteyiz. Oysaki vakit nakittir deki nakdin yalnızca bir para birimi değil, bir değer olduğunu unutmamak gerek. Bu kıymet saklanıp tutulamaz sadece değerlendirilebilir.

Bizlerin en büyük değeri olan vaktimizi daha kaliteli geçirmek adına bir çok yöntem edinebiliriz. Üstelik bunu dijital platformları kullanarak dahi yapabilirsiniz. Örneğin müzik dinlemeyi seven birisiyseniz karasal frekanslı radyo cihazınızı açmanıza dahi gerek yok. Yüksek ses kalitesinde hizmet veren radyo dinle platformu olan https://www.canliradyodinle.fm web sayfasına ziyarette bulunup ülkemizin dört bir yanındaki tüm radyo istasyonlarına kesintisiz erişim sağlayabilirsiniz. Açtığınız radyo frekansının canlı yayın programlarını veya müziklerini dinlerken çocuğunuzla hoşça vakit geçirebilirsiniz. Bu manada Kafa Radyo, Power Türk, Slow Türk, Alem FM, Kral FM, Best FM, Radyo Alaturka ve TRT FM radyoları gibi bir çok radyo kanalı elinizin altında olacaktır. Unutmayın radyo dinlemek işitsel bir durum olup motivasyonunuzu yükseltir. Uğraştığınız işlerde sizi motive edecektir.

Ülkemiz radyo ve televizyon yayıncılığında diğer ülkelere nazaran gelişmiş durumdadır. Birçok faydalı içeriğe kolaylıkla ulaşılabilir durumdayız. Lakin insanlarımız faydalı içerik takibi konusunda oldukça zayıf. Bunun nedeni toplumca bilgiye erişim isteğinin yeterli olmaması. Senarist ve yönetmenlerimizin de izlerken öğreten yayınlar yerine, sürükleyici eserlere öncelik vermesine neden olmaktadır. Halbuki diziler yerine kişisel gelişim veya radyo programları, youtuber arkadaşlar yerine profesyonel insanlar tarafından tasarlanmış belgesellere günün her müsait saati vakit ayrılabilir. Böylelikle toplum olarak insanımızın kendi kendini geliştirip yetiştirmesine şahit oluruz, üstelik şikayet ettiğimiz bu teknoloji bağımlılığının yalnızca teknolojik kısmını kullanarak.