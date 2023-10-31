2019 yılında başlayan COVID-19 pandemisi dünya çapında hastalık ve ölümlere, önemli sosyal, eğitimsel ve ekonomik aksaklıklara neden olmuştur.

İnaktive aşı teknolojisi, dünya çapında yaygın olarak kullanılmaktadır ve güvenliliği uzun dönem güvenlilik verileriyle kanıtlanmıştır. SINOVAC tarafından geliştirilen COVID-19 inaktive aşı teknolojisi ile Türkiye’de COVID aşılarına eşit düzeydeacil erişim sağlanmış ve KeyVac ortaklığı ileTürkiye ve dünyada adil ve eşit erişimi garanti altına almak üzere COVID-19 aşılarının üretimi hedeflenmiştir.