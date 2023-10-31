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KeyVac Aşı Üretim Merkezi kimin?

2021 yılında Ankara'da kurulan KeyVac Biyolojik Ürünler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Türkiye'nin lider biyofarmasötik firmasıdır. Keyvac, Alagöz Holding ve Sinovac Biotech Ltd'nin ortak girişimidir. İşte KeyVac hakkında genel bilgiler.

14:21 - 31/10/2023 Salı
Güncelleme: 14:28 - 31/10/2023 Salı
Yeni Şafak
KeyVac Aşı Üretim Merkezi sahibi kim?

KeyVac Aşı Üretim Merkezi sahibi kim?

KeyVac 2021 yılında kuruldu. Keyvac, Alagöz Holding ve Sinovac Biotech Ltd'nin ortak girişimidir.

2019 yılında başlayan COVID-19 pandemisi dünya çapında hastalık ve ölümlere, önemli sosyal, eğitimsel ve ekonomik aksaklıklara neden olmuştur.

İnaktive aşı teknolojisi, dünya çapında yaygın olarak kullanılmaktadır ve güvenliliği uzun dönem güvenlilik verileriyle kanıtlanmıştır. SINOVAC tarafından geliştirilen COVID-19 inaktive aşı teknolojisi ile Türkiye’de COVID aşılarına eşit düzeydeacil erişim sağlanmış ve KeyVac ortaklığı ileTürkiye ve dünyada adil ve eşit erişimi garanti altına almak üzere COVID-19 aşılarının üretimi hedeflenmiştir.

KeyVac ürünleri neler?


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#KeyVac sahibi
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KeyVac Aşı Üretim Merkezi kimin?