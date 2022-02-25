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Kiev düştü mü? Son dakika... Başkent Kiev ele geçirildi mi?

Ukrayna'yı işgal eden Rus ordusuna ait tanklar parlamentonun 9 kilometre yakınına kadar geldi. Sabah saatlerinde şehrin kuzeyinden Kiev'e giren Rus tankları, yerel gazeteciler tarafından kameraya alındı. Ukrayna Kiev'in ele geçirilmemesi için yardım çağrsında bulunmayı sürdürdü. Kiev'in ele geçirmesi saldırıların ilk hedefi... Peki, Ukrayna'nın başkenti olan Kiev düştü mü? Kiev işgal edildi mi? Kiev'de son durum ne? İşte Rusya'nın Kiev'e ilerleyişindeki son durum...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kiev düştü mü? Son dakika: Başkent Kiev ele geçirildi mi?
kiev

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de son durum merak ediliyor. Rus ordusunun hedafi Kiev'i ele geçirmek... Ukrayna ise hızla ilerleyen Rus ordusuna karşı yardım çağrısında bulunmaya devam ediyor. Peki, Rusya Kiev yönetimine ulaştı mı? Kiev yönetimi düştü mü?

KİEV DÜŞTÜ MÜ?

Kiev'den patlama sesleri sıklaşmaya başladı. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı, onlarca askerlerin yaralandığını duyururken, Ukrayna Sınır Güçleri'nden yapılan açıklamada ise "Rus birlikleri Kuzey bölgesinden Kiev'e girdi" denildi. Ukrayna, Belarus topraklarından 4 balistik füze fırlatıldığını da açıkladı.

Ukrayna’nın başkenti Kiev güne ağır bombardıman saldırılarıyla uyandı. Ukrayna Kiev'de bir Rus uçağı düşürüldüğünü duyurdu. Düşen uçağın parçalarının çarptığı binada ise panik dolu anlar yaşandı.

Rusya'nın operasyon düzenlediği Ukrayna'nın başkenti Kiev, siren sesleri ile inlerken, güvenlik güçlerinin yeni patlamanın olduğu ve çok sayıda yaralı olduğu ihbarının ardından bölgeye intikali kameralara yansıdı.

Rusya'nın operasyon düzenlediği Ukrayna'nın başkenti Kiev, siren sesleri ile inlerken, güvenlik güçlerinin yeni patlamanın olduğu ve çok sayıda yaralı olduğu ihbarının ardından bölgeye intikali kameralara yansıdı.

Rus güçlerinin Ukrayna'ya yönelik operasyonunda başkent Kiev'e kadar ilerlemesi tedirginlik ve paniği arttırdı. Ukraynalı vatandaşlar sığınaklarda can güvenliğini sağlamaya çalışırken siviller sokaklara çıkmaya cesaret edemiyor. Başkent Kiev'de yeniden siren seslerinin yükselmesi bölgedeki paniği yeniden arttırdı. Sabah saatlerinde Kiev'e yapılan saldırının ardından başlayan ve durmayan siren sesleri ile inleyen Kiev Emniyet Müdürlüğü önündeki güvenlik güçlerinin koşuşturması kameralara yansıdı. Ekiplerin bir patlama üzerine çok sayıda yaralı olduğu ihbarı üzerine bölgeye yoğunlaştığı öğrenildi.

Kiev'deki zor koşullarda görevlerini yapmaya çalışan basın mensuplarının ise çelik kask ve yelek giyerek görevini yapmaya çalışması dikkat çekiyor.

UKRAYNA KİEV'İ SAVUNMAYI SÜRDÜRÜYOR

Ukrayna askeri araçları, Kiev'i savunmak için kente girdi. Ukrayna Savunma Bakanlığı, çatışmalarda 1000'den fazla Rus askerinin öldürüldüğünü ve en az iki Rus uçağının düşürüldüğünü duyurdu.

Rusya lideri Putin, Ukrayna askerlerine 'gücü elinize alın' çağrısı yaptı. Putin, "iktidarı alırsanız anlaşmamız daha kolay olur" dedi.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nden kritik Moskova adımı geldi. Rusya'nın üyeliği askıya alınacak.

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