Kısa adı Birleşik Krallık olan ülkenin resmi adında hangisi yer almaz? Kim Milyoner Olmak İster'de 100 bin TL'lik sorunun yanıtı açıklandı

SORU: Kısa adı Birleşik Krallık olan ülkenin resmi adında hangisi yer almaz?

Birleşik Krallık’ın tam resmi adı **“Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı”**dır.Bu isimde: Büyük yer alır, Kuzey yer alır, İrlanda yer alır (Kuzey İrlanda olarak), Ancak İngiltere resmi adın içinde geçmez.