Kısa adı Birleşik Krallık olan ülkenin resmi adında hangisi yer almaz? Kim Milyoner Olmak İster'de 100 bin TL'lik sorunun yanıtı açıklandı

21:576/11/2025, Perşembe
G: 6/11/2025, Perşembe
Milyoner
Milyoner

Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam 1190. bölümü ile ekranlara geldi. Yarışmacıya yöneltilen 100 bin TL değerindeki "Kısa adı Birleşik Krallık olan ülkenin resmi adında hangisi yer almaz?" sorusunun yanıtı ise merak konusu oldu. İşte bu sorunun doğru yanıtı.

SORU: Kısa adı Birleşik Krallık olan ülkenin resmi adında hangisi yer almaz?

CEVAP: C: İngiltere

A: Büyük

B: Kuzey

C: İngiltere

D: İrlanda

Birleşik Krallık’ın tam resmi adı **“Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı”**dır.Bu isimde: Büyük yer alır, Kuzey yer alır, İrlanda yer alır (Kuzey İrlanda olarak), Ancak İngiltere resmi adın içinde geçmez.

#Kim milyoner olmak ister
#milyoner sorusu
#Birleşik Krallık olan ülkenin resmi adında hangisi yer almaz
