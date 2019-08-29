Kısırlık Hakkında Merak Ettikleriniz

Kısırlık problemi tek bir bireyde görülebileceği gibi çiftlerin her ikisinde de ortaya çıkabilir. Bazen de hem erkek hem kadında herhangi bir kısırlık sorunu bulunmadığı halde gebelik gerçekleşmeyebilir.

Bu yazıda, kadın ve erkeklerde kısırlık belirtileri, nedenleri ve tedavi yöntemlerini ele alacağız.

Kadınlarda Kısırlık

Kadınlarda kısırlık; daha önce hiç gebelik gerçekleşmemişse primer (birincil) infertilite, en az bir gebelik oluşmuşsa sekonder (ikincil) infertilite olarak tanımlanır.

Kadınlarda Kısırlık Belirtileri

· Düzensiz adet olma veya hiç olmama

· Adet sancılarında yoğun ağrı

· Tüylenmede artış

· Akne problemleri

Kadınlarda Kısırlık Nedenleri

Kısırlığa yol açan faktörler fallop tüpleri, rahim ve yumurtlamaya bağlı problemlerle alakalı olabilir. Kadınlarda kısırlığa yol açan başlıca nedenler şöyledir:

· Düzensiz veya anormal yumurtlama

· Fallop tüplerinin kapalı, yapışık veya hasar görmüş olması

· Rahimde doğuştan var olan anormallikler ve tümörler

· Rahim ağzı salgısının (servikal mukus) az ya da düşük kaliteli olması

· Pelvik (alt karın bölgesi) enfeksiyonları

· Endometriozis hastalığı (endometrium adı verilen rahim içi zarının karın boşluğunda, yumurtalıklarda veya vücudun herhangi bir yerinde oluşması)

· Genetik hastalıklar

· Aşırı sigara ve alkol tüketimi

Kadınlarda Kısırlık Tedavisi

İnfertilite problemlerinde zamanında teşhis ve doğru tedavi yöntemleri, gebelikte başarı elde etmek için en önemli adımlardır. Kadınlarda kısırlık teşhisi, adet kanamalarının düzenine bağlı olarak gözlemlenebilmesinin yanı sıra adetten 7 gün öncesinde yapılacak kan testleriyle de belirlenebilir. Teşhis aşamasından sonra yumurta gelişimi için ilaç tedavisi uygulanabileceği gibi yumurtlama teşviki, aşılama işlemi ve tüp bebek tedavileri en çok izlenilen yöntemlerden. Kadın ve erkekten alınan yumurta ve spermlerin laboratuvar ortamında döllendirilmesi ve anne adayının rahmine yerleştirilmesiyle oluşan tüp bebek yöntemi, gebe kalmada %50 ile en yüksek başarı oranına sahiptir.

Erkeklerde Kısırlık

Erkeklerde kısırlık oranlarının günümüzde artmakta olduğu biliniyor. Bunda çevresel koşullar, değişen sosyal yaşam tarzı, hormonal problemler büyük role sahip. Erkeklerde kısırlığın herhangi bir belirtisi bulunmamaktadır. Yalnızca düzenli cinsel ilişkiye rağmen 1 yıl içerisinde gebeliğin oluşmaması kısırlık olarak kabul edilir.

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Erkeklerde Kısırlık Nedenleri

· Hormonal ve genetik problemler

· Varikosel (testislerdeki kanı boşaltan toplardamarların varisleşmesi)

· Sperm yapısındaki bozukluklar ve sperm sayısında yetersizlik

· Doğumsal anormallikler

· Çevresel etkenler

· Sigara ve alkol kullanımı

· Aşırı kilo

Erkeklerde Kısırlık Tedavisi

Bireydeki infertilite problemine ve sperm değerlendirilmesine göre erkeklerde kısırlık tedavisi değişiklik gösterebilir. Yapılacak kısırlık testi sonucu sperm sayısı ve yapısı hakkında bilgi edinilmektedir. Sperm yapımını kontrol eden hormonların bozukluklarında ilaç tedavisi uygulanmaktadır. İlaç tedavisi sonucu sperm elde edilmesiyle normal yolla veya tüp bebek yöntemiyle gebelik oluşur. Aşılama ise ilaç ve iğnelerle gelişimi sağlanan yumurtalarla laboratuvarda yıkanıp hazırlanan ve rahim içine aktarılan spermlerin vücutta döllenmesinin sağlandığı tedavi yöntemidir.

Kısırlık tedavisi konusunda en etkili yöntem tüp bebek yöntemidir. Konu ile ilgili detaylı bilgi almak için https://www.neupharma.com.tr/t...