Bayramın vazgeçilmez lezzeti: Kömbe

Antakya yöresine ait kömbe tarifini sizler için hazırladık. İşte, o enfes lezzetin tarifi..
KÖMBE TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
Hamuru İçin:
- -125 gram eritilmiş tereyağı
- -1/2 su bardağı sıvı yağ
- -1/2 su bardağı süt
- -1 su bardağı toz şeker
- -1 tatlı kaşığı kömbe baharatı
- -1 paket kabartma tozu
- -1 paket vanilin
- - 3/4 su bardağı un
Üzeri İçin:
- -1 çay bardağı susam
KÖMBE TARİFİ YAPILIŞI
1. Eritilmiş tereyağı üzerine diğer malzemeleri ekleyip yoğurun.
2. Unu kontrollü ekleyin, ele yapışmayan hafif sert bir hamur elde edin.
3. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yuvarlayın. Üzerini susama batırıp kömbe kalıbına bastırın. Hafifçe tezgaha vurup kalıptan çıkarın.
4. Tepsiye dizip önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt üst ayarda, hafif pembeleşinceye kadar fırınlayın.
5. Piştikten sonra tepside soğumaya bırakın. Servis tabağına alın. Afiyet olsun.
KÖMBE TARİFİ PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?
10 kişilik kömbe tarifinin hazırlama süresi 30 dakika, pişirme süresi 20 dakikadır.