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Bayramın vazgeçilmez lezzeti: Kömbe

Osmaniyeliler için bir kültür haline gelen bayram kömbesi bayramlaşmaya gelen misafirlere ikram edilen un, su, sıvı yağ, tarçın ve sütle yapılan hamura yuvarlak şekil verildikten sonra susam ile süslenen bir lezzettir. Pek, evde kömbe nasıl yapılır? İşte, kömbe tarifi, malzemeleri, kalori değeri, pişirme süresi ve yapılışı.

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Haber Merkezi İHA Yeni Şafak
Kömbe tarifi: Kömbe malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı
Kömbe nasıl yapılır?
Kömbe tarifi: Kömbe malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı
IHA
Kömbe tarifi: Kömbe malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı
IHA
Kömbe tarifi: Kömbe malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı
IHA

Antakya yöresine ait kömbe tarifini sizler için hazırladık. İşte, o enfes lezzetin tarifi..

KÖMBE TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hamuru İçin:

  • -125 gram eritilmiş tereyağı
  • -1/2 su bardağı sıvı yağ
  • -1/2 su bardağı süt
  • -1 su bardağı toz şeker
  • -1 tatlı kaşığı kömbe baharatı
  • -1 paket kabartma tozu
  • -1 paket vanilin
  • - 3/4 su bardağı un

Üzeri İçin:

  • -1 çay bardağı susam


KÖMBE TARİFİ YAPILIŞI

1. Eritilmiş tereyağı üzerine diğer malzemeleri ekleyip yoğurun.

2. Unu kontrollü ekleyin, ele yapışmayan hafif sert bir hamur elde edin.

3. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yuvarlayın. Üzerini susama batırıp kömbe kalıbına bastırın. Hafifçe tezgaha vurup kalıptan çıkarın.

4. Tepsiye dizip önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt üst ayarda, hafif pembeleşinceye kadar fırınlayın.

5. Piştikten sonra tepside soğumaya bırakın. Servis tabağına alın. Afiyet olsun.

KÖMBE TARİFİ PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

10 kişilik kömbe tarifinin hazırlama süresi 30 dakika, pişirme süresi 20 dakikadır.

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