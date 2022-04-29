Bayramın vazgeçilmez lezzeti: Kömbe Osmaniyeliler için bir kültür haline gelen bayram kömbesi bayramlaşmaya gelen misafirlere ikram edilen un, su, sıvı yağ, tarçın ve sütle yapılan hamura yuvarlak şekil verildikten sonra susam ile süslenen bir lezzettir. Pek, evde kömbe nasıl yapılır? İşte, kömbe tarifi, malzemeleri, kalori değeri, pişirme süresi ve yapılışı.

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