Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Konyaspor evinde Trabzonspor'u konuk etti. Konyaspor mücadeleyi 2-1 kazandı ve haftayı 3 puanla kapattı. Fatih Karagümrük ile Antalyaspor arasında oynanan maçta ev sahibi ekip sahada ağırladığı rakibine 1-0 mağlup oldu. MKE Ankaragücü ve Kasımpaşa golsüz berabere kaldı. İspanya La Liga'nın 32. haftasında Barcelona ile Real Betis ile karşı karşıya geldi. Barcelona, karşılaşmayı 4-0 kazandı ve haftayı kayıpsız geçti. Real Madrid ile Almeria karşı karşıya geldi. Real Madrid evinde 4-2 kazandı ve haftayı kayıpsız geçti.Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 30 Nisan 2023 Pazar maç programı.