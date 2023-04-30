Konyaspor - Trabzonspor maç özeti
Trabzonspor deplasmanda karşı karşıya geldiği Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Konyaspor Trabzonspor maçının özeti. Konya TS maçının golleri.
Konyaspor - Trabzonspor maçı geniş özeti, kritik pozisyonlar
Konyaspor - Trabzonspor maçı geniş özeti, kritik pozisyonlar
- 12. dakikada Bardhi’nin sağdan arka direğe doğru kullandığı kornerde Trezeguet sert vurdu. Kale önü sağ çaprazında bu topa dokunan Hamsik meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1
- 18. dakikada derin bir pasla savunma arkasına sarkan Trezeguet’nin ceza alanı içi sol çaprazından uzak direğe doğru yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.
- 28. dakikada Bakasetas’ın sağ çaprazdan direkt kaleye sert gönderdiği serbest vuruşta top üstten auta gitti.
- 34. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Pozuelo’nun vuruşunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.
- 35. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında penaltı noktasına doğru gönderilen topa Diouf dokundu. Savunmaya da çarpan top direğin dibinden kornere çıktı.
- 37. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Moreno’nun penaltı noktasına doğru çevirdiği topa Diouf vurdu. Savunmaya çarpan top kale önünde Pozuelo’nun önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
- 40. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Bardhi’nin arka direğe gönderilen topu kontrol edip kaleye gönderdiği pozisyonda kaleci Sehic başarılı oldu.
- 45+5. dakikada Bakesatas’ın Soner’e yaptığı müdahale sonrası hakem Cihan Aydın VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izledi ve Bakasetas’a direkt kırmızı kart gösterdi.
- 64. dakikada Guilherme’nin sol kanattan arka direğe gönderdiği topu kontrol edip vurdu ancak Trabzonspor savunması bu topu kale çizgisinden çıkardı.
- 70. dakikada Pozuelo’nun soldan kullandığı köşe vuruşunda Diouf kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
- 75. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazsında topla buluşan Diouf’un içeriye çevirdiği topa savunma dokundu. Sol çapraza doğru açılan topa Pozuelo gelişine vurdu ancak top az farkla üstten auta çıktı.
- 82. dakikada Pozuelo’nun sağdan kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Diouf kafa vuruşunu yaptı fakat savunmaya da değen top direğin dibinden kornere çıktı.
- 85. dakikada Guilherme’nin sol çaprazdan arka direğe yaptığı ortaya kafa vuruşunu yapan Soner meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1
Bu sonucun ardından Trabzonspor, yeni teknik direktörü Nenad Bjelica ile çıktığı ikinci maçta da kazanamadı. Trabzonspor, Hırvat hoca yönetimindeki ilk maçta Sivasspor'a 4-1 mağlup olmuştu.
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