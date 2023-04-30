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Fırtına galibiyete hasret: Konyaspor 2-1 Trabzonspor

Trabzonspor, 1-0 öne geçtiği Spor Toto Süper Lig 32. hafta maçında Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Trabzonspor, 12. dakikada Merak Hamsik'in attığı golle öne geçti. Konyaspor'un yanıtı 37. dakikada Pozuelo ile geldi. Konuk ekip, 45+5. dakikada Bakasetas'ın gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kaldı. Son sözü ise 85. dakikada Soner Dikmen söyledi ve skoru belirleyen golü kaydetti. Mücadeleyi Konyaspor 2-1'lik skorla kazanırken bordo-mavililerde Bjelica ilk iki maçından puan çıkaramadı. Konyaspor - Trabzonspor maç özetini izlemek ve Süper Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

09:09 . 30/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Konyaspor - Trabzonspor maç özeti

Konyaspor - Trabzonspor maç özeti

Trabzonspor deplasmanda karşı karşıya geldiği Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Konyaspor Trabzonspor maçının özeti. Konya TS maçının golleri.

Konyaspor - Trabzonspor maçı geniş özeti, kritik pozisyonlar

  1. 12. dakikada Bardhi’nin sağdan arka direğe doğru kullandığı kornerde Trezeguet sert vurdu. Kale önü sağ çaprazında bu topa dokunan Hamsik meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1
  2. 18. dakikada derin bir pasla savunma arkasına sarkan Trezeguet’nin ceza alanı içi sol çaprazından uzak direğe doğru yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.
  3. 28. dakikada Bakasetas’ın sağ çaprazdan direkt kaleye sert gönderdiği serbest vuruşta top üstten auta gitti.
  4. 34. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Pozuelo’nun vuruşunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.
  5. 35. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında penaltı noktasına doğru gönderilen topa Diouf dokundu. Savunmaya da çarpan top direğin dibinden kornere çıktı.
  6. 37. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Moreno’nun penaltı noktasına doğru çevirdiği topa Diouf vurdu. Savunmaya çarpan top kale önünde Pozuelo’nun önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
  7. 40. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Bardhi’nin arka direğe gönderilen topu kontrol edip kaleye gönderdiği pozisyonda kaleci Sehic başarılı oldu.
  8. 45+5. dakikada Bakesatas’ın Soner’e yaptığı müdahale sonrası hakem Cihan Aydın VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izledi ve Bakasetas’a direkt kırmızı kart gösterdi.
  9. 64. dakikada Guilherme’nin sol kanattan arka direğe gönderdiği topu kontrol edip vurdu ancak Trabzonspor savunması bu topu kale çizgisinden çıkardı.
  10. 70. dakikada Pozuelo’nun soldan kullandığı köşe vuruşunda Diouf kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
  11. 75. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazsında topla buluşan Diouf’un içeriye çevirdiği topa savunma dokundu. Sol çapraza doğru açılan topa Pozuelo gelişine vurdu ancak top az farkla üstten auta çıktı.
  12. 82. dakikada Pozuelo’nun sağdan kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Diouf kafa vuruşunu yaptı fakat savunmaya da değen top direğin dibinden kornere çıktı.
  13. 85. dakikada Guilherme’nin sol çaprazdan arka direğe yaptığı ortaya kafa vuruşunu yapan Soner meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1

Bu sonucun ardından Trabzonspor, yeni teknik direktörü Nenad Bjelica ile çıktığı ikinci maçta da kazanamadı. Trabzonspor, Hırvat hoca yönetimindeki ilk maçta Sivasspor'a 4-1 mağlup olmuştu.

Süper Lig puan durumu


Bugün hangi maçlar var? 30 Nisan 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var? 30 Nisan 2023 Pazar maç programı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Konyaspor evinde Trabzonspor'u konuk etti. Konyaspor mücadeleyi 2-1 kazandı ve haftayı 3 puanla kapattı. Fatih Karagümrük ile Antalyaspor arasında oynanan maçta ev sahibi ekip sahada ağırladığı rakibine 1-0 mağlup oldu. MKE Ankaragücü ve Kasımpaşa golsüz berabere kaldı. İspanya La Liga'nın 32. haftasında Barcelona ile Real Betis ile karşı karşıya geldi. Barcelona, karşılaşmayı 4-0 kazandı ve haftayı kayıpsız geçti. Real Madrid ile Almeria karşı karşıya geldi. Real Madrid evinde 4-2 kazandı ve haftayı kayıpsız geçti.Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 30 Nisan 2023 Pazar maç programı.

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