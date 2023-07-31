Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile bakkalların yeni bir işbirliğine hazırlandığını duyurdu. Kooperatif marketlerinin üretici ile tüketiciyi bir araya getirdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, 1335 olan market sayısının kısa zamanda 2000’in üzerine çıkaracaklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “250 nokta ko-bakkal projemiz ile temel tüketim maddelerini bakkal formatında ulaştırmayı hedefliyoruz.” demişti. Bin 300 satış noktasında hizmet veren Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri, daha çok tüketiciye ulaşmak için bakkal projesi geliştirdi. KoopBakkal Projesi, 6 ilde başladı. Halen 23 ilde proje devam ediyor.

Koop Bakkal hangi illerde var?

Koop Bakkal projesinin ilk 6 ilde yürürlüğe gireceği aktarıldı. İşte Koop Bakkal proje illeri: Konya, Ankara, Trabzon, Sakarya, Yozgat ve Tokat.

KoopBakkal’llarda hangi ürünler satılıyor?

Tarım Kredi Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Yılmaz Bademli, KoopBakkal Projesi'nin geçen yıl ekimde başladığını söyledi. Projenin mahallelerde unutulmaya yüz tutmuş ve kapanmaya başlayan marketlere yönelik olduğunu belirten Bademli, "Proje bir isim hakkı verme değil. Bakkal normal hayatına devam ediyor. Biz bakkalın raflarına 120 ile 160 arasında ürün koyuyoruz. Bu ürünler et ve süt ürünleriyle 250'ye çıkacak. AVM'ye gidemeyenler bu sayede mahallerindeki marketten uygun fiyata yağ, şeker ve bakliyat gibi ürünleri alabiliyor." dedi.

Koop-Bakkal başvurusu ne zaman, başvurular başladı mı?

Bademli, şunları kaydetti: "Bugün itibarıyla 366 noktada KoopBakkal bulunuyor. 20 ilde daha müracaatları almaya başladık, çok ciddi talep var. Bu illerde yaklaşık 650 bakkal açacağız. Yıl sonuna kadar 1000 bakkal olacak. Tarım Kredi Marketlerin sayısı da 3 bine ulaşacak. Böylece yıl sonunda Tarım Kredi ürünleri toplam 4 bin noktada satılacak."

KoopBakkal fiyatları nasıl?

"KoopBakkal"lardaki fiyatların Tarım Kredi Marketler ile aynı olduğu bilgisini veren Bademli, projenin 6 ilde başladığını, halen 23 ilde devam ettiğini bildirdi.

Koop Bakkal şartları nelerdir?