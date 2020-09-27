Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Eylül koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 68, vaka sayısı 1467

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Süper Lig'de tartışılan olay: MHK Başkanı 'eyyamcı' dediği hakeme maç verdi

Süper Lig'de sezon başından bu yana yeni Merkez Hakem Kurulu ve kararları tartışılıyor. Bu tartışmaların arkasında ise hep aynı isimlerin bu kurula gelmesi ve başarılı olamamalarına rağmen görev veriliyor olması var. Bu isimlerden biri de Serdar Tatlı. MHK Başkanı olan Serdar Tatlı, yıllar önce Süper Lig'de bir hakemin eyyam yaptığına dair bir yazı kaleme almıştı. Aynı Serdar Tatlı, eyyamcı olarak suçlamalarda bulunduğu o hakemle sözleşme imzaladı ve Süper Lig'in 3. haftasında görev verdi.