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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Eylül koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 68, vaka sayısı 1467
TÜRKİYE

27 Eylül koronavirüs tablosu: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Eylül koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 68, vaka sayısı 1467

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Eylül günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Türkiye'nin 26 Eylül koronavirüs tablosu: Vaka sayısında düşüş
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Türkiye'nin 26 Eylül koronavirüs tablosu: Vaka sayısında düşüş

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