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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 30 Eylül koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 65, vaka sayısı 1391
TÜRKİYE

30 Eylül koronavirüs tablosu: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 30 Eylül koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 65, vaka sayısı 1391

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Eylül günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

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Türkiye'nin 29 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı: Ağır hasta sayısı durağan

Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri

29 Eylül koronavirüs tablosu.

28 Eylül koronavirüs tablosu.

27 Eylül koronavirüs tablosu.

26 Eylül koronavirüs tablosu.

25 Eylül koronavirüs tablosu.
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