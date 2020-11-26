Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs 50 milyondoz aşı geliyor
TÜRKİYE

50 milyon​ doz aşı geliyor

50 milyon doz aşı geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin menşeli koronavirüs aşısı Sinovac’tan 50 milyon doz almak üzere sözleşme imzalandığını açıkladı. Aşının ilk 10 milyon dozu önümüzdeki ay geliyor. Ocak ayında 20 milyon doz daha gelecek. Koca, Rusya ve diğer aşı üreticisi ülkelerle de irtibatlarının sürdüğünü söyledi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Bakan Koca
Bakan Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin menşeli Sinovac aşısından 50 milyon doz alınması için imza atıldığını söyledi. Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Koca artık açık test politikasına geçtiklerini ve semptomu olmayan hastaları da tabloda göstereceklerini söyledi. Bu çerçevede dünkü toplam vaka sayısının 28 bin 351 olduğunu belirten Koca, “Ağır hasta sayımız 4 bin 641’e çıktı. Son 24 saatte 168 can kaybımız, 6 bin 814 hasta sayımız var” dedi.

Gönüllülere ilk aşı
KORONAVİRÜS
Gönüllülere ilk aşı

BÜYÜK İLLERDE 3. ZİRVE

  • Önümüzdeki günlerde test kapasitesinin 200 binli rakamların üzerine çıkaracaklarını kaydeden Koca, “Önümüzde milletçe teyakkuzda olmamız gereken günler var.” hatırlatmasında bulundu. Bakan Koca satır başlarıyla şöyle konuştu: Ülkemizin batı yakasında hızlı artışlar oldu. İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir üçüncü zirveyi yaşıyorlar. İstanbul’da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70’lere dayanmış durumda. Ankara’da servis doluluk oranı yüzde 62,3, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75,4, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 28,9. İzmir’de vakaların arttığını, yer yer bazı hastanelerde sorun yaşandığını görüyoruz.

Koronavirüs aşı vurulması ne zaman başlayacak?
KORONAVİRÜS
Koronavirüs aşı vurulması ne zaman başlayacak?

İLAÇLARI MUTLAKA KULLANIN

Kaybettiğimiz hastaların önemli kısmı erken dönemde tedavisine başlanmayan ve ilacını almayan kişiler. Nisan ayında zatürre oranı yüzde 30’lara yakındı, şu anda yüzde 3,4. Zatürre oranının azalmış olmasının en büyük sebebi önceden ve erken dönemde kullanılan ilaçlar. Erken dönemde ilaçlarımızı mutlak alalım, bu dönemde en ufak grip, nezle benzeri belirtilerin de Kovid-19 olabileceğini mutlak düşünelim.

Türkiye'nin 25 Kasım koronavirüs sonuçları: En yüksek vefat sayısı kaydedildi
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 25 Kasım koronavirüs sonuçları: En yüksek vefat sayısı kaydedildi

SÖZLEŞMELER TAMAM

  • (Sinovac aşısı) Bununla ilgili sözleşme yapıldı. Aralık-Ocak-Şubat ayında sorun olmazsa yapılan sözleşme ile 50 milyon aşı için imza atıldı. Sözleşme imzalandı. Aralık ayında asgari 10 milyon olmak üzere 20 milyon hedefliyoruz. Ocak ayında 20 milyonda sorun yok. 50 milyon doz için sözleşme imzalandı. Diğer aşı için de Aralık’ta 1 milyon, devamında 25 milyona kadar aşının verilebileceği şekilde görüşmelerimiz devam ediyor. Rusya ve diğer aşılarla irtibat halindeyiz.
Abone Ol Google News
Tablo çok ağır

Tablo çok ağır

Aylar sonra ilk kez vaka sayısı paylaşıldı.
Beklenen film yayınlandı

Beklenen 'film' yayınlandı

Red Bull'un İstanbul'daki tanıtım filmi büyük beğeni topladı.
Toplu ulaşımda HES dönemi

Toplu ulaşımda
HES dönemi

​İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi.
Dünya <br>futbolunun acı kaybı

Dünya
futbolunun acı kaybı

Efsane isim Diego Maradona hayatını kaybetti.
'Ben karakolum, sen suçlu sayılırsın'

'Ben karakolum, sen suçlu sayılırsın'

Taksiden atlamaya çalışan alkollü kadın zor anlar yaşattı.

​Yüzlerce kişi başvurunca Erdoğan talimatı verdi.

On beş ilde alarm

On beş ilde alarm

​Bakan Koca'dan kritik toplantı sonrası açıklama.

MGK'dan <br>8 maddelik bildiri

MGK'dan
8 maddelik bildiri

İşte bildiride öne çıkan başlıklar...

Sakın ağlama ben de ağlarım!

Sakın ağlama ben de ağlarım!

​Lösemi hastası öğretmene Aksaray Valisi'nden sürpriz telefon.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.