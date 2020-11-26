50 milyon​ doz aşı geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin menşeli Sinovac aşısından 50 milyon doz alınması için imza atıldığını söyledi. Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Koca artık açık test politikasına geçtiklerini ve semptomu olmayan hastaları da tabloda göstereceklerini söyledi. Bu çerçevede dünkü toplam vaka sayısının 28 bin 351 olduğunu belirten Koca, “Ağır hasta sayımız 4 bin 641’e çıktı. Son 24 saatte 168 can kaybımız, 6 bin 814 hasta sayımız var” dedi.

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BÜYÜK İLLERDE 3. ZİRVE

Önümüzdeki günlerde test kapasitesinin 200 binli rakamların üzerine çıkaracaklarını kaydeden Koca, “Önümüzde milletçe teyakkuzda olmamız gereken günler var.” hatırlatmasında bulundu. Bakan Koca satır başlarıyla şöyle konuştu: Ülkemizin batı yakasında hızlı artışlar oldu. İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir üçüncü zirveyi yaşıyorlar. İstanbul’da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70’lere dayanmış durumda. Ankara’da servis doluluk oranı yüzde 62,3, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75,4, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 28,9. İzmir’de vakaların arttığını, yer yer bazı hastanelerde sorun yaşandığını görüyoruz.

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İLAÇLARI MUTLAKA KULLANIN

Kaybettiğimiz hastaların önemli kısmı erken dönemde tedavisine başlanmayan ve ilacını almayan kişiler. Nisan ayında zatürre oranı yüzde 30’lara yakındı, şu anda yüzde 3,4. Zatürre oranının azalmış olmasının en büyük sebebi önceden ve erken dönemde kullanılan ilaçlar. Erken dönemde ilaçlarımızı mutlak alalım, bu dönemde en ufak grip, nezle benzeri belirtilerin de Kovid-19 olabileceğini mutlak düşünelim.

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