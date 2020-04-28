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Koronavirüs 900 bin kişi iyileşti Vakalar 3 milyonu aştı
DÜNYA

900 bin kişi iyileşti: Vakalar 3 milyonu aştı

Kovid-19 vakaları dünya genelinde 3 milyonu aştı, iyileşenlerin sayısı 900 bini geçti. Rusya, vaka sayısında salgının çıkış noktası Çin’i geride bıraktı. Yeni Zelanda salgına karşı zafer ilan ederken, Japonya'da ise seyahat kısıtlamaları sürüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

RUSYA VAKADA ÇİN’İ GEÇTİ

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 50 bin 432’ye ulaştı. 210 bin 592 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, 916 bin 993 kişi de iyileşmeyi başardı. Salgının çıkış noktası Çin’de vaka sayısı 82 bin 830 olurken, Rusya 6 bin 198 yeni vaka ile birlikte 87 bin 147 vakaya ulaşarak Çin’i geçti. Ülkede sağlığına kavuşanların sayısı 7 bin 346, can kaybı ise 794 olarak açıklandı.

YENİ ZELANDA: KAZANDIK

Salgın nedeniyle birçok ülkede önlemler devam ederken, Yeni Zelanda, koronavirüse karşı savaşı kazandığını duyurdu. Başbakan Jacinda Ardern, ülkede yeni bir bulaşma vakasının tespit edilmediğini belirterek, gelişme üzerine bazı yasak ve kısıtlamaları gevşetme kararı aldıklarını duyurdu. Bir ayı aşkın süredir sokağa çıkma yasağının bulunduğu ülkede 4. seviyedeki alarm seviyesinin 3. seviyeye çekileceği ifade edildi.

JAPONYA'DA GEVŞEME YOK

13 binden fazla vakanın bulunduğu Japonya ise, tedbirleri genişletmeyi sürdürüyor. Rusya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil 14 ülkeden daha yolculara giriş yasağı uygulanacağını bildiren Başbakan Abe Şinzo, son iki haftada listedeki ülkelere seyahati bulunan yolcuların Japonya’ya kabul edilmeyeceğini belirtti. Halihazırda Çin, Güney Kore, ABD ve tüm Avrupa ülkelerinin bulunduğu listedeki ülke sayısı 87’ye çıktı.

İspanya'da çocuklar yeniden sokakta

Fotoğraf: Arşiv

İspanya’da 14 Mart’ta başlayan olağanüstü hal (OHAL) şartlarının kademeli olarak gevşetilmesi kapsamında pazar günü itibarıyla 14 yaş altı çocukların yanlarında bir aile üyesi bulunması şartıyla sokağa çıkmalarına izin verildi. Çocuklar evlerinin en fazla bir kilometre çevresinde ve 1 saat boyunca dışarda vakit geçirdi. Ancak bazı büyük kentlerde insanların sosyal mesafe ve maske takma tavsiyelerine uymaması tartışmalara neden oldu. Başbakan Pedro Sanchez, 2 Mayıs’tan itibaren herkesin 1 saat süreyle sokağa çıkıp dolaşma ve spor yapmasına müsaade edilmesi için planlama yaptıklarını açıklamıştı.


Afrika’da ölümler 1500’e yaklaştı

  • *Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1428’e yükseldi. Virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 32 bin 182 oldu. Kıta genelinde iyileşenlerin sayısı 9 bin 741’e yükseldi.
  • *Kovid-19’a yakalanan İran Meclis Başkanı Ali Laricani’nin iyileştiği açıklandı.
  • *Singapur’da vaka sayısının 14 bin 423’e yükseldiği açıklandı. Yeni vakalardan yalnızca 14’ünün Singapur vatandaşı veya ülkede sürekli ikamet edenler olduğu, diğerlerinin çoğunlukla yabancı işçi misafirhanelerinde kalan çalışma iznine sahip kişiler olduğu belirtildi.
  • *Suudi Arabistan yönetimi, Çin’den Kovid-19 teşhisinde kullanılmak üzere 265,3 milyon dolarlık tıbbi malzeme alınacağını duyurdu.
  • *Fransa’nın Toulouse kentinde bir kadın, evinin dışına astığı “Macronavirüs, bu ne zaman sona erecek” yazılı pankart nedeniyle polis tarafından dört saat gözaltında tutuldu.

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