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Koronavirüs ABDde ağır bilanço Koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu geçti
DÜNYA

ABD'de ağır koronavirüs bilanço: Vaka sayısı 1 milyonu geçti

ABD'de ağır bilanço: Koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu geçti

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının merkez üssü olan ABD’de koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişilerin sayısı 1 milyonu geçti. Öte yandann ülke genelinde bugüne kadar 139 bin 162 kişinin koronavirüs tedavisi tamamlandı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle ABD’de hayatını kaybeden kişilerin sayısı 56 bin 803’e yükselirken, virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 1 milyon 10 bin 507’ye çıktı. Ülke genelinde bugüne kadar 139 bin 162 kişinin koronavirüs tedavisi tamamlandı.

SON DURUM: Türkiye ve dünyada koronavirüs test sayısı, vaka sayısı ve ölü sayıları
KORONAVİRÜS
SON DURUM: Türkiye ve dünyada koronavirüs test sayısı, vaka sayısı ve ölü sayıları

Trump: İnsanların işlerine geri dönebilmeleri için her şeyi yapıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, dün düzenlenen basın toplantısında koronavirüsle ilgili cesaret verici sonuçlar alındığını söylerken, "İşler ilerliyor ve ülkemizi yavaş yavaş açmak ve insanları işe geri döndürmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi. Trump aynı zamanda, “Agresif stratejimizin işe yaradığı ve sayısız hayatın kurtarılmasına yardımcı olduğu açık" dedi ve “Ülkemizin her yeri iyi durumda. Şimdi müttefiklerimize vantilatörler gönderiyoruz" diye ekledi.

"Valiler en azından okulları açmalılar"

Trump, bazı valilerin eyaletlerinin sınırlarını açmaya hazır olmadıklarını anladığını söylerken,“Ama en azından okulları açmaya hazır olabilirler” diye konuştu.

Bugüne kadar 5,4 milyon kişiye test yapıldı

ABD Başkanı Donald Trump ülkede bugüne kadar en az 5,4 milyon koronavirüs testi yapıldığını belirtirken ülkenin tüm salgın noktalarında durumun istikrarlı veya azalmakta olduğunu ve "her durumda" ABD'deki rakamların "daha iyiye gittiğini" belirtti. "Ülkemizin sağlığını sağlamak için ekonomimizin sağlığını sağlamak hayati önem taşıyor" diyen Trump, virüsün yayılmasını yavaşlatmak için uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasının öneminin de altını çizdi.

MSB, ABD'ye gönderilecek tıbbi malzemelerin fotoğraflarını paylaştı
FOTOĞRAF 8
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Koronavirüsle mücadelede en başarılı ülkeler arasında yer alan Türkiye, maske,dezenfektan, solunum cihazı, siperlik ve tıbbi malzeme üretiminde ise rakiplerine fark attı. Üretim ile ülkenin ihtiyaçları fazlasıyla karşılanırken, 55 farklı ülkeye de askeri uçak gemileri ile yardım gönderildi. Yardım gönderilen ülkeler arasında son olarak küresel güç olarak nitelendirilen ABD eklendi.
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Maske, solunum cihazı, siperlik ve dezenfektan konusunda büyük sıkıntı yaşayan ABD'de ölü sayısı 60 bine yaklaşırken, vaka sayısı 1.5 milyona dayandı. Üretim sorunu yaşayan, sağlık sistemi çökme noktasına gelen ABD'ye bugün MSB'ye ait askeri uçakla yardım gönderilecek.
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Türkiye'nin, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden ABD'ye tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı, Ankara'dan havalandı.
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Milli Savunma Bakanlığı sabahın erken saatlerinde ABD'ye gönderilecek yardımların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve #COVID19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait A400M tipi uçak ile ABD'ye ulaştırılacak.
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Millî Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve ABD'ye ulaştırılacak olan sağlık malzemeleri; maske, yüz koruyucu siperlik, N95 maske ve tulumdan oluşuyor.
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YARDIMLARIN ÜZERİNDE YİNE O MESAJ VAR Daha önce 55 ülkeye yardım gönderen Türkiye, kolilerin üzerine Mevlana'nın sözlerini not etmişti. Mevlana'nın, Ümitsizliğin ardında nice ümitler, karanlığın ardında nice güneşler var sözleri ABD'ye gidecek yardımların üzerinde de yer aldı.
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Milli Savunma Bakanlığı, ABD'ye gönderilecek tıbbi malzemelerin fotoğraflarını paylaştı.
Title
Milli Savunma Bakanlığı, ABD'ye gönderilecek tıbbi malzemelerin fotoğraflarını paylaştı.
MSB, ABD'ye gönderilecek tıbbi malzemelerin fotoğraflarını paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, ABD'ye gönderilecek tıbbi malzemelerin fotoğraflarını paylaştı. Yapılan açıklamada "Millî Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve ABD'ye ulaştırılacak olan sağlık malzemeleri; maske, yüz koruyucu siperlik, N95 maske ve tulumdan oluşuyor." ifadeleri kullanıldı.
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