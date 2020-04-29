ABD'de araştırmacı olarak görev yapan profesör Türkiye'yi övdü: Çok iyi bir noktadasınız

ABD’de Jackson Laboratuvarı Enstitüsü’nde baş araştırmacı olarak görev yapan Prof. Dr. Derya Unutmaz, Türkiye’nin koronavirüs salgını sürecinde başarılı bir sınav verdiğini belirterek, “Türkiye’nin en büyük avantajı, gerçekten çok iyi bir sağlık sisteminin olması” dedi. “Ailemden veya yakınlarımdan biri hasta olsa onlara Türkiye’de tedavi olun, Amerika’ya gelmeyin derim. Büyük hastaneler yapılmış, yoğun bakım yatakları çok fazla” ifadelerini kullanan Unutmaz, başta ABD olmak üzere birçok ülkenin bu tür bir salgına ne kadar hazırlıksız olduğunun ortaya çıktığını hatırlattı. Türkiye’nin ise en baştan itibaren tedbirleri zamanında aldığını kaydeden Profesör Unutmaz, şunları söyledi:

SAĞLIK SİSTEMİNİZ ÇÖKMEDİ

“Eğer bu tedbirler alınmasaydı belki şu anda günlük 10 bin, 20 bin vaka ortaya çıkardı, o zaman da kısa sürede yataklarınız dolardı. Dolayısıyla salgın sona erene kadar bu tedbirlere uyulması çok önemli. Salgınla mücadele ederken her ülke belli oranda zayiat verir, bu kaçınılmaz. Asıl önemli olan, bunun sizin sağlık sisteminizin kaldıramayacağı bir noktaya ulaşmaması. Bu noktada Türkiye’yi iyi bir yerde görüyorum. Sağlık sisteminizin çökmemesi lazım. Türkiye o noktada iyi durumda. Yatak sayısının fazla ve sağlık sisteminin iyi olması bakımından. Ancak yine de gerekli tedbirlere devam etmeniz önemli.”

ABD BU NOKTAYA GELMEMELİYDİ

“25 yıldır ABD’de çalışıyorum. Donald Trump yönetimin salgınla mücadele için çok geç harekete geçti. Dünyanın teknolojik olarak en gelişmiş ülkesi olan ABD, bu süreçte maskeden tutun da ventilatöre ve test kitine kadar birçok alanda ciddi sorunlar yaşadı. ABD bu noktaya gelmemeliydi. Çin’in ve Dünya Sağlık Örgütü’nün de yanlış yönlendirmeleri oldu. Çin birçok konuyu saklıyor. Virüsün Vuhan’daki iki laboratuvardan yayılıp yayılmadığı sorusu hâlâ cevaplanmış değil.”