Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs ABDde araştırmacı olarak görev yapan profesör Türkiyeyi övdü Çok iyi bir noktadasınız
DÜNYA

ABD'de araştırmacı olarak görev yapan profesör Türkiye'yi övdü: Çok iyi bir noktadasınız

Jackson Laboratuvarı Baş Araştırmacısı Prof. Derya Unutmaz, Kovid-19’la mücadelede Türkiye’ye övgüler yağdırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Prof. Dr. Derya Unutmaz
Prof. Dr. Derya Unutmaz

ABD’de Jackson Laboratuvarı Enstitüsü’nde baş araştırmacı olarak görev yapan Prof. Dr. Derya Unutmaz, Türkiye’nin koronavirüs salgını sürecinde başarılı bir sınav verdiğini belirterek, “Türkiye’nin en büyük avantajı, gerçekten çok iyi bir sağlık sisteminin olması” dedi. “Ailemden veya yakınlarımdan biri hasta olsa onlara Türkiye’de tedavi olun, Amerika’ya gelmeyin derim. Büyük hastaneler yapılmış, yoğun bakım yatakları çok fazla” ifadelerini kullanan Unutmaz, başta ABD olmak üzere birçok ülkenin bu tür bir salgına ne kadar hazırlıksız olduğunun ortaya çıktığını hatırlattı. Türkiye’nin ise en baştan itibaren tedbirleri zamanında aldığını kaydeden Profesör Unutmaz, şunları söyledi:

SAĞLIK SİSTEMİNİZ ÇÖKMEDİ

“Eğer bu tedbirler alınmasaydı belki şu anda günlük 10 bin, 20 bin vaka ortaya çıkardı, o zaman da kısa sürede yataklarınız dolardı. Dolayısıyla salgın sona erene kadar bu tedbirlere uyulması çok önemli. Salgınla mücadele ederken her ülke belli oranda zayiat verir, bu kaçınılmaz. Asıl önemli olan, bunun sizin sağlık sisteminizin kaldıramayacağı bir noktaya ulaşmaması. Bu noktada Türkiye’yi iyi bir yerde görüyorum. Sağlık sisteminizin çökmemesi lazım. Türkiye o noktada iyi durumda. Yatak sayısının fazla ve sağlık sisteminin iyi olması bakımından. Ancak yine de gerekli tedbirlere devam etmeniz önemli.”

ABD BU NOKTAYA GELMEMELİYDİ

  • “25 yıldır ABD’de çalışıyorum. Donald Trump yönetimin salgınla mücadele için çok geç harekete geçti. Dünyanın teknolojik olarak en gelişmiş ülkesi olan ABD, bu süreçte maskeden tutun da ventilatöre ve test kitine kadar birçok alanda ciddi sorunlar yaşadı. ABD bu noktaya gelmemeliydi. Çin’in ve Dünya Sağlık Örgütü’nün de yanlış yönlendirmeleri oldu. Çin birçok konuyu saklıyor. Virüsün Vuhan’daki iki laboratuvardan yayılıp yayılmadığı sorusu hâlâ cevaplanmış değil.”

Türkiye'den ABD'ye bağış: Koca Yusuf bu kez ABD seferine çıktı
KORONAVİRÜS
Türkiye'den ABD'ye bağış: Koca Yusuf bu kez ABD seferine çıktı
Abone Ol Google News
Biraz daha dişimizi sıkacağız

Biraz daha dişimizi sıkacağız

​Hep birlikte sabrettik inşallah neticeye doğru yaklaşıyoruz.
Yol haritası hazır

Yol haritası hazır

Türkiye, artık normalleşme sürecine odaklandı.
Biz yandıksiz yanmayın

Biz yandık
siz yanmayın

Salgında hayatını kaybedenlerin yakınları çağrıda bulundu.
Plazmada<br>ilk hasta iyileşti

Plazmada
ilk hasta iyileşti

Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, yöntemin detaylarını Yeni Şafak'a anlattı.
Trump itiraf etti

Trump itiraf etti

​ABD'de salgın neden hızla yayıldı.
En tehlikeli<br>virüs açlık

En tehlikeli
virüs açlık

Dünyada her gün 8220 çocuk açlıktan ölüyor

Türkiye'den yardım eli

Türkiye'den yardım eli

Askeri kargo uçağı ABD'ye ulaştı.
Şehir uykuda, Büyükşehir iş başında

Şehir uykuda, Büyükşehir iş başında

​2 haftada yaklaşık 30 bin ton asfalt döktü
BİM'den<br>12 milyon TL

BİM'den
12 milyon TL

Ünlü market zinciri ​'Biz bize yeteriz' kampanyasına büyük destek verdi.
'72 saat' <br>uygulaması başladı

'72 saat'
uygulaması başladı

​Saat sınırını geçenlere 14 gün karantina.
Çığır açan buluş

Çığır açan buluş

​İki kat daha fazla vaka tespit edildi.
Bir milyon <br>eşiğini aştı

Bir milyon
eşiğini aştı

ABD'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor.
Almanya bunu <br>nasıl başardı?

Almanya bunu
nasıl başardı?

​Tüm verilerde sınıfta kaldı ama yorumculara göre 'çok başarılı'....
British Airways'te işçi kıyımı

British Airways'te işçi kıyımı

Zarar eden şirket çok sayıda işçi çıkaracak.
Saatler belli oldu

Saatler belli oldu

Ramazan ayına özel sokağa çıkma düzenlemesi.
PKK ve FETÖ'den linç kampanyası!

PKK ve FETÖ'den linç kampanyası!

​İsveç'te yaşayan aileyi hedef gösterdiler...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.