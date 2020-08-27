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Koronavirüs ABDde kabus büyüyor Koronavirüs nedeniyle bin 229 kişi daha öldü
DÜNYA

ABD'de kabus büyüyor: Koronavirüs nedeniyle bin 229 kişi daha öldü

ABD'de kabus büyüyor: Koronavirüs nedeniyle bin 229 kişi daha öldü

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor. ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte bin 229 artarak 183 bin 699'a yükseldi. En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 722 bin 4 vakayla Brezilya, 3 milyon 333 bin 732 vakayla Hindistan izliyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 45 bin 838 artışla 6 milyon 3 bin 322'ye ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte bin 229 artarak 183 bin 699'a çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenler 3 milyon 314 bini, test yapılanlar 78 milyon 639 bini geçti.

ABD Başkanı Trump'ın yaverinde koronavirüs çıktı
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ABD Başkanı Trump'ın yaverinde koronavirüs çıktı

ABD'yi Brezilya ve Hindistan izliyor

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 722 bin 4 vakayla Brezilya, 3 milyon 333 bin 732 vakayla Hindistan izliyor.

ABD'de evanjelistler televizyon programlarında koronavirüs ayini yapıyor
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ABD'de evanjelistler televizyon programlarında koronavirüs ayini yapıyor
ABD'de televizyon aracılığıyla misyonerlik yapan Kanneth Copeland, bir televizyon programında koronavirüsün (Kovid-19) bitmesine yönelik ikinci kez ayin düzenledi. Copeland geçen ay düzenlediği ayinde, Sana emrediyorum şeytan, bu virüsü yok et, bu virüsü öldür, onu tüm gücünle yok et derken Sana onun aşısının bir an önce getirilmesini emrediyorum ifadelerini kullanmış, düzenlediği ayin sosyal medyada gündem olmuştu.

ABD genelinde ise 687 bin 500 vakayla Kaliforniya "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunda bulunurken, bunu 621 bin 673 vakayla Teksas ve 608 bin 722 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 32 bin 987 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

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