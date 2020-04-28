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Koronavirüs ABDde karantina karşıtı protestoların lideri koronavirüse yakalandı
DÜNYA

ABD'de karantina karşıtı protestoların lideri koronavirüse yakalandı

ABD'de koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı ve işletmelerin kapanmasını protesto eden grubun lideri aktivist Audrey Whitlock koronavirüse yakalandı. Whitlock'un öncülerinden biri olduğu gruplar ABD'nin çeşitli eyaletlerinde karantina karşıtı gösteriler yapmıştı.

Haber Merkezi Diğer
Protestocular iş yerlerinin açılmasını ve hayatın normale dönmesini talep ediyordu.
Protestocular iş yerlerinin açılmasını ve hayatın normale dönmesini talep ediyordu.

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde (NC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gereği alınan sokağa çıkma yasağı ve ekonomik kapanma kararlarını protesto eden grubun liderinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Yerel televizyon kanalı WNCN, zorunlu ev karantinasının anayasal haklarını ihlal ettiğini savunan kadın aktivist Audrey Whitlock’a Kovid-19 bulaştığını duyurdu.

Haberde, Kuzey Carolina’da koronavirüs tedbirlerini protesto eden kalabalığın liderlerinden olduğu belirtilen Whitlock’un Facebook hesabındaki ''Gerçek şu ki modern toplum bulaşıcı virüsleri yok edemedi'' şeklindeki paylaşımına da yer verildi.

Audrey Whitlock’un öncüleri arasında bulunduğu 70 bin üyeye sahip 'Barışçıl Eylem' isimli grup, nisan başlarında eyalette Kovid-19 tedbirlerine karşı büyük protestolar düzenlemişti.

NC eyaleti Sağlık Dairesi verilerine göre, 27 Nisan itibariyle 9 bin 142 koronavirüs vakasında 306 kişi hayatını kaybetti.

NC Valisi Roy Cooper evde kalma uygulamasını 8 Mayıs'a kadar uzatırken, eyaletteki okulların ise ağustosa kadar kapalı kalacağı belirtiliyor

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