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Koronavirüs ABDde koronavirüsle mücadele için kurulan grubun Manhattan Projesi deşifre oldu Beyaz Sarayın kararlarını etkileyebilecek güçteler
DÜNYA

ABD'de koronavirüsle mücadele için kurulan grubun 'Manhattan Projesi' deşifre oldu: Beyaz Saray'ın kararlarını etkileyebilecek güçteler

ABD’li bilim insanları ve milyarderlerin bulunduğu, Covid-19 Manhattan Projesi adı verilen ve koronavirüs ile savaşmak içi bir araya gelenlerden oluşan ‘gizli grup’ deşifre oldu. Kendilerine “Covid-19’u durduracak bilim insanları” diye adlandıran söz konusu kişilerin "Beyaz Saray’ın" kararlarını da etkileyebilecek bağlantıları olduğu iddia edildi.

Haber Merkezi DHA
ABD Başkanı Donald Trump.
ABD Başkanı Donald Trump.

ABD’de koronavirüsle savaşmak için bir araya gelen, birkaç kimyasal biyolog, bir immünobiyolog, bir nörobiyolog, bir kronobiyolog, bir onkolog, bir gastroenterolog, bir epidemiyolog ve bir de nükleer bilimcinin yer aldığı ‘Covid-19 Manhattan Projesi’ adlı gizli grup deşife oldu. Söz konusu gruba ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Boston kentinde yaşayan pratisyen ve girişimci Thomas Cahill’in (33) liderlik ettiği ortaya çıktı.


"GRUBUN KARARI BEYAZ SARAYI ETKİLEYEBİLİR"

Brandeis Üniversitesi'nden nörobilimci ve biyoloji profesörü Nobel Ödüllü Michael Rosbash ve Harvard’dan kimya profesörü Stuart Schreiber’in de bulunduğu ‘Covid-19 Manhattan Projesi’ adlı grubun, milyarderlerle ve yetkililerle bağlantılarının da bulunduğu öne sürüldü. Öte yandan, grubun geçen ay boyunca ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in danışmanlarından Nick Ayers’e tavsiyelerde bulunduğu bilgisi paylaşıldı.


‘4 AŞAMALI AŞI TAKVİMİ’

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ile ilaç şirketleri arasında ‘arabulucu’ görevi üstlendiği iddia edilen grubun, 4 aşamalı bir aşı planı yayınladıkları belirtildi. Söz konusu plana göre, ilk aşamada koronavirüsle mücadelede mevcut ilaçların kullanıldığı ilk tedavi, ikinci aşamada ise virüsü etkisiz hale getirmek için antikor ilacı dalgası bulunuyor. Grubun, ilk aşamanın Nisan-Mayıs 2020 arasında, antikor ilaçlarının uygulanacağı ikinci aşamanın Haziran-Temmuz arasında ve aşıları içeren üçüncü dalganın Mart 2021’le birlikte test edilmesini beklediği bildirildi.

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