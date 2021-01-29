Koronavirüs ABDde koronavirüsten ölenlerin sayısı 443 bin 832ye yükseldi
DÜNYA

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 443 bin 832'ye yükseldi

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 443 bin 832'ye yükseldi

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 4 bin 299 artarak 443 bin 832'ye yükseldi. Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı16 milyon 71 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 306 milyon 455 bini geçti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 174 bin 532 artışla 26 milyon 342 bin 817'ye çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 299 artarak 443 bin 832'ye ulaştı. Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 16 milyon 71 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 306 milyon 455 bini geçti.

En fazla vaka California, en çok ölüm New York'ta

Vaka sayısı bakımından California, 3 milyon 260 bin ile ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 336 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 687 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 43 bin 200 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada olan ABD'yi, 10 milyon 720 binden fazla vakayla Hindistan ve 9 milyon 60 bin vakayla Brezilya takip ediyor.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 102 milyonu geçti
KORONAVİRÜS
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 102 milyonu geçti
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