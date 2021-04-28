Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs ABDde Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 573 bin 385e yükseldi
DÜNYA

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 573 bin 385'e yükseldi

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 573 bin 385'e yükseldi

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 683 artarak 573 bin 385'e çıktı.

Haber Merkezi AA
ABDde Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 573 bin 385e yükseldi
ABD

ABD'de Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği Kovid-19 verilerine göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 51 bin 241 artarak 32 milyon 177 bin 267'ye yükseldi. Yaşamını yitirenlerin sayısı 683 artarak 573 bin 385 olarak kayıtlara geçti.

ABD'deki vaka sayılarında California 3 milyon 736 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 882 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 217 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayılarında da California 61 bin 526 ile ilk sırada bulunuyor, New York'ta ölü sayısı 52 bin 117 ve Texas'ta 50 bin 27 olarak kaydedildi.

BioNTech kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan varyantına dair önemli açıklama: Etkili olacağından eminim
KORONAVİRÜS
BioNTech kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan varyantına dair önemli açıklama: Etkili olacağından eminim

96 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 141 milyondan fazla kişiye ilk doz, 96 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 17 milyon 997 bini aşkın vakayla Hindistan ve 14 milyon 441 binden fazla vakayla Brezilya geldi.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 395 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya, 215 binden fazla ölümle Meksika izledi. Günlük vaka sayıları hızla artan ve en çok vaka görülen ikinci ülke Hindistan'da ölü sayısı 201 bini geçti.

Pfizer ve AstraZeneca Kovid-19 aşısının tek dozu aile içi bulaşı yaklaşık yüzde 50 azaltıyor
KORONAVİRÜS
Pfizer ve AstraZeneca Kovid-19 aşısının tek dozu aile içi bulaşı yaklaşık yüzde 50 azaltıyor
Abone Ol Google News
İnşaat kazısına bulundu çalışmalar durdu

İnşaat kazısına bulundu çalışmalar durdu

Polis ekipleri güvenlik önlemi aldı, uzman ekip çalışma yapacak.
İzmirde kazanan yok

İzmir'de kazanan yok

​Trabzonspor deplasmanda Göztepe ile berabere kaldı.
İstanbul polisinden trafikte sıkı denetim: Araçlar tek tek durduruldu ceza yağdı

​Terör örgütü lehine slogan atıp Meclis'i terk etmemişti.

MSB'den İncirlik Üssü açıklaması

50 milyon liralık<br>sosyal destek

50 milyon liralık
sosyal destek

​Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay duyurdu, başvurular başladı.

​Bakan Koca vaka sayısı en çok artan illeri açıkladı
ABD yönetimine tarihi vesikalarla yanıt

ABD yönetimine tarihi vesikalarla yanıt

​Erzurum Belediye Başkanı Sekmen, sözde Ermeni 'soykırım'ı ile ilgili konuştu.

Bakan Yardımcısı 'heyecanın katlanarak artıyor' deyip açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.