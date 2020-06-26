Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs ABDde ölü sayısında korkutan artış
DÜNYA

ABD'de ölü sayısında korkutan artış

ABD, koronavirüs salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor. Ülkede ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 515 artarak 126 bin 823'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
ABD'de bilanço ağırlaşıyor.
ABD'de bilanço ağırlaşıyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 41 bin 986 artarak 2 milyon 505 bin 909'a ulaştı. Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 2 bin 515 artarak 126 bin 823'e çıktı.

  • ABD'yi 1 milyon 233 bin 147 vakayla Brezilya, 620 bin 794 vakayla Rusya ve 491 bin 992 vakayla Hindistan izliyor.Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunu sürdürüyor.

İran'da koronavirüs kaynaklı ölümler 100'ün altına inmiyor
KORONAVİRÜS
İran'da koronavirüs kaynaklı ölümler 100'ün altına inmiyor

Salgının merkezi New York

New York'ta şu ana kadar 414 bin 274 kişiye virüs bulaştı, 31 bin 373 kişi hayatını kaybetti.New York'u 201 binden fazla vakayla California ve 175 binden fazla vakayla New Jersey takip ediyor. ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 30 milyon 750 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 52 bini geçti.

Dünya genelinde bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 491 bin 868’e çıktı
KORONAVİRÜS
Dünya genelinde bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 491 bin 868’e çıktı

Meclis'te koronavirüs kabusu: HDP'li milletvekilinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
KORONAVİRÜS
Meclis'te koronavirüs kabusu: HDP'li milletvekilinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Abone Ol Google News
Gençler merak ettiklerini sordu

Gençler merak ettiklerini sordu

"Sınav neden ertelenmedi?", "Genç işsizlik için ne diyorsunuz?".
Gereği neyse o yapılacak

Gereği neyse o yapılacak

​MHP Lideri Bahçeli TBMM Başkanı seçimi için kararını açıkladı.
Barolar bu teröristlere sessiz

Barolar bu teröristlere sessiz

​Cübbesinin ardına sığınan iki üst düzey DHKP-C'li kıskıvrak...
YSK'de sokağa çıkma yasağına ayar

YSK'de sokağa çıkma yasağına ayar

Yasaktan muaf tutulacakların listesi genişledi.

​Bursa Mevlevihanesi, özgün kimliği ile yeniden gün yüzüne çıkıyor
Biz demiyoruz Alman turist diyor

Biz demiyoruz Alman turist diyor

​'Koronaya karşı Türkiye Almanya'dan daha hazırlıklı...'

Ruhun şad olsun Bahadır

Ruhun şad olsun Bahadır

​Dağlıca şehitleri için sokağa inen gencimizi öldüren alçak bulundu.

​Koronavirüste ikinci dalga ihtimali en yüksek 10 ülke açıklandı.

İşgal ettiği bölgelerde maaşları yüzde 150 artırdı.

Diyanet İşleri Başkanlığı beklenen tebliği yayımladı.

​Türkiye düşmanı John Bolton kitabında neler anlattı?
Halaysız düğün olur mu?

Halaysız düğün olur mu?

​Düğün salonlarının açılması için geri sayım başladı.

​4 milyon m2'ye yakın 199 arsa için ihale yapılacak.

İstanbul, Bursa, İzmir ve Aydın'da hissedildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.