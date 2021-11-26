Koronavirüs ABDde Omicron alarmı Kısıtlama başlatıldı
DÜNYA

ABD'de 'Omicron' alarmı: Kısıtlama başlatıldı

ABD yeni tip koronavirüsün yeni varyantı 'Omicron' nedeniyle Güney Afrika ve 7 Afrika ülkesine pazartesiden itibaren seyahat kısıtlaması uygulayacak.

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Haber Merkezi AA
ABDde Omicron alarmı: Kısıtlama başlatıldı
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ABD Başkanı Joe Biden, Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni Omicron varyantına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Danışmanlarının kendisine bu varyanta karşı bir an önce harekete geçme tavsiyesi verdiğini belirten Biden, pazartesiden itibaren Güney Afrika, Botsvana, Zimbabve, Namibya, Lesotho, Esvatini, Mozambik ve Malavi'ye seyahat kısıtlaması uygulanacağını bildirdi.

Söz konusu kısıtlama kapsamında ABD vatandaşı ya da oturum sahibi olmayan kişiler bu ülkelerden ABD'ye seyahat edemeyecek.

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DSÖ 'endişe verici' olarak sınıflandırdığı varyantın ismini açıkladı: Omicron
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Dünyayı alarma geçiren koronavirüsün yeni varyantının adı belli oldu. Dünya Sağlık Örgütü B.1.1.529 kodlu varyanta Yunan alfabesinin on beşinci harfi olan 'omicron' adını verdi.<br>
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İlk kez Güney Afrika'da ortaya çıkan varyantın risklerini görüşmek üzere Cenevre'de toplanan DSÖ Danışma Grubu Omicron'u \"endişe verici\" olarak tanımladı.<br><br>
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Ön bulguların yeni varyantın diğer endişe verici varyantlara kıyasla daha yüksek bulaşma riski taşıdığı yönünde olduğu bildirildi.<br>
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Güney Afrika'nın hemen her şehrinde Omicron varyantı vakalarının artış gösterdiğine dikkat çekildi. <br><br>
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Güney Afrika, Hong Kong, İsrail ve Botsvana'da yaklaşık 100 doğrulanmış vaka tespit edildi. <br><br>
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Bilim insanlarına göre yeni varyant çok sıra dışı bir mutasyon kümesine sahip.
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İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu, varyantın aşıların dayandığı orijinal koronavirüstekinden önemli ölçüde farklı bir protein yapısının olduğunu açıkladı.
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Bu durumun yeni varyantın vücudun bağışıklık tepkisinden kaçmasına yardımcı olmasından endişe ediliyor.
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BioNTech firması ise yeni varyantı yakından incelediklerini, en geç iki hafta içinde laboratuvar testlerinden kesin verilere sahip olacaklarını duyurdu.<br>
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Belçika koronavirüsün yeni varyantının Avrupa'da görüldüğü ilk ülke oldu. Enfekte kişinin, Türkiye üzerinden Mısır'a yaptığı bir geziden döndükten 11 gün sonra semptomlar geliştiren genç bir kadın olduğu açıklandı.<br>
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Aşısız vakanın daha önce Güney Afrika'da hiçbir ülkeye gitmediği belirtildi. İlk vaka tespit edilmesinin ardından 27 AB ülkesi Güney Afrika'ya seyahat yasağı getirme konusunda anlaştı.
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Güney Afrika'dan uçakla Amsterdam'a varan onlarca yolcu COVID-19 testi yaptırmak için havalimanında kuyruk oluşturdu.
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AB'nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri de Güney Afrika'dan ülkeye girişleri askıya aldı.<br><br>
DSÖ 'endişe verici' olarak sınıflandırdığı varyantın ismini açıkladı: Omicron
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni varyantına "Omicron" adını verdi. Yüksek derecede bulaşıcı olduğu açıklanan varyant "endişe verici" olarak sınıflandırıldı.

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