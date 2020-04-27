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Koronavirüs ABDnin "USS Kidd" muhrip gemisindeki koronavirüs vaka sayısı 47ye çıktı
DÜNYA

ABD'nin "USS Kidd" muhrip gemisindeki koronavirüs vaka sayısı 47'ye çıktı

ABD Donanmasına bağlı "USS Kidd" muhrip gemisindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 47'ye yükseldi. Gemideki 15 asker, sağlık durumlarının ağırlaşması üzerine başka gemiye nakledildi.

Haber Merkezi AA
USS-Kidd
USS-Kidd

Pentagon tarafından Kovid-19 salgını nedeniyle ABD'nin güney kıyılarında artan uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele amacıyla bölgeye sevk edilen "USS Kidd" muhrip gemisindeki vaka sayısı artıyor.

Donanmadan yapılan açıklamada, gemideki 47 askerin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ifade edildi.

Sağlık durumları ağırlaşan 15 askerin bölgede görev yapan "USS Makin Island" amfibi gemisine nakledildiği kaydedilen açıklamada, söz konusu geminin tıbbi ekipman ve personel bakımından daha teçhizatlı olduğu belirtildi.

Gemide virüs tespit edildi.

"USS Kidd", dezenfekte edilmek üzere San Diego'daki donanma üssüne gidiyor.

Gemide sağlık durumları ağırlaşan iki asker de daha önce California'daki hastaneye nakledilmişti.

Daha önce ABD'nin "Theodore Roosevelt", "Ronald Reagan" ve "Nimitz" uçak gemilerinde de Kovid-19 vakaları tespit edilmişti.

"Theodore Roosevelt" gemisindeki vaka sayısının 995'e yükseldiği bildirilmişti.

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