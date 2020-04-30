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Koronavirüs ABDye ikinci yardım uçağı Ankaradan havalandı
TÜRKİYE

ABD'ye ikinci yardım uçağı Ankara'dan havalandı

Koronavirüsün merkez üssü haline dönüşen ABD'ye Türkiye koronavirüsle mücadelede dayanışma kapsamında ikinci kez yardım yapıyor. Tıbbi malzeme taşıyan ikinci uçak Ankara'dan havalandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD'ye gönderilecek tıbbi malzemeler kargo uçağına yükleniyor.
ABD'ye gönderilecek tıbbi malzemeler kargo uçağına yükleniyor.

Türkiye, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden ABD'ye ikinci kez tıbbi yardım gönderdi.

  • Tıbbi malzemeleri taşıyan askeri kargo uçağı, Ankara'dan hareket etti.

ABD'ye gönderilen tıbbi yardım malzemeleri...

Uçak, Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield tarafından uğurlandı.

İki gün önce yine TSK'ya ait bir uçakla ABD'ye sağlık malzemeleri, maske, yüz koruyucu siperlik, N95 maske ve tulum gönderilmişti.

Kolilerin üzerinde, diğer ülkelere gönderilenlerde olduğu gibi yine Mevlana’nın “Ümitsizliğin ardından nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var” sözleri yer almıştı.

ABD'den teşekkür

  • İlk yardımın ardından, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, koronavirüs ile mücadele için yaptığı tıbbi ekipman yardımından dolayı Türkiye'ye teşekkür ederek, "Amerikan halkı dostluğunuz, ortaklığınız ve desteğiniz için size minnettar." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin NATO nezdinde Daimi Temsilcisi Hutchison da Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye'nin ABD'ye tıbbi malzeme yardımı için teşekkür etmişti.

Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım ABD'ye ulaştı
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım ABD'ye ulaştı
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