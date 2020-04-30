ABD'ye ikinci yardım uçağı Ankara'dan havalandı

Türkiye, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden ABD'ye ikinci kez tıbbi yardım gönderdi.

Tıbbi malzemeleri taşıyan askeri kargo uçağı, Ankara'dan hareket etti.

ABD'ye gönderilen tıbbi yardım malzemeleri...

Uçak, Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield tarafından uğurlandı.

İki gün önce yine TSK'ya ait bir uçakla ABD'ye sağlık malzemeleri, maske, yüz koruyucu siperlik, N95 maske ve tulum gönderilmişti.

Kolilerin üzerinde, diğer ülkelere gönderilenlerde olduğu gibi yine Mevlana’nın “Ümitsizliğin ardından nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var” sözleri yer almıştı.

ABD'den teşekkür

İlk yardımın ardından, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, koronavirüs ile mücadele için yaptığı tıbbi ekipman yardımından dolayı Türkiye'ye teşekkür ederek, "Amerikan halkı dostluğunuz, ortaklığınız ve desteğiniz için size minnettar." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin NATO nezdinde Daimi Temsilcisi Hutchison da Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye'nin ABD'ye tıbbi malzeme yardımı için teşekkür etmişti.