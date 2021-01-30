Ankara'da oto galeri görünümlü kaçak pavyona baskın

Koronavirüs vaka sayılarının korkutmadığı vatandaşlar kaçak gece kulübünde basıldı

Beyoğlu'nda işletme belgesi bulunmayan gece kulübünde, koronavirüs yasaklarını hiçe sayıp parti verdiler. Polis baskınıyla şoke olan 29 müşteri ve işletmeciye ceza yağdı. Günden güne artan vaka sayılarının da korkutamadığı vatandaşlar çılgınlar gibi eğlendi. Sosyal mesafe ve maske kurallarının hiçe sayıldığı gece kulübünde, incelemelerin ardından mekanın ruhsatsız olduğu belirlendi. İçeride bulunan 29 müşteriye ve işletme sahibine toplam 150 bin lira para cezası kesildi.