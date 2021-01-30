Koronavirüs Ankarada oto galeri görünümlü kaçak pavyona baskın
TÜRKİYE

Ankara'da oto galeri görünümlü kaçak pavyona baskın

Ankara'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek pavyona çevrilen iş yerinde eğlence yapan 4'ü kadın 14 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
İş yerinde eğlence yapan 4'ü kadın 14 kişi gözaltına alındı.
İş yerinde eğlence yapan 4'ü kadın 14 kişi gözaltına alındı.

Keçiören Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Etlik Caddesi'nde bir iş yerinde çok sayıda kişinin eğlence düzenlediği ihbarı üzerine iş yerine gece yarısı baskın düzenledi.

İş yerinin özel ışıklandırma ile aydınlatılarak kaçak pavyona çevrildiğini gören polis ekipleri, içeride alkol alarak eğlence yapan 4'ü kadın 14 kişiyi gözaltına alındı.

Koronavirüs vaka sayılarının korkutmadığı vatandaşlar kaçak gece kulübünde basıldı
OYNAT 00:40
Koronavirüs vaka sayılarının korkutmadığı vatandaşlar kaçak gece kulübünde basıldı
Beyoğlu'nda işletme belgesi bulunmayan gece kulübünde, koronavirüs yasaklarını hiçe sayıp parti verdiler. Polis baskınıyla şoke olan 29 müşteri ve işletmeciye ceza yağdı. Günden güne artan vaka sayılarının da korkutamadığı vatandaşlar çılgınlar gibi eğlendi. Sosyal mesafe ve maske kurallarının hiçe sayıldığı gece kulübünde, incelemelerin ardından mekanın ruhsatsız olduğu belirlendi. İçeride bulunan 29 müşteriye ve işletme sahibine toplam 150 bin lira para cezası kesildi.


Gözaltına alınan kişilerden M.T.'nin dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edildi.


Alt katı 3 bin liraya kiralamış

İş yeri sahibi Y.T.'nin alt katını 3 bin lira karşılığı kiraladığı mekanın, üç bölümden oluşan pavyon ortamına dönüştürüldüğü belirlendi. Karakola götürülen 14 kişi hakkında koronavirüs tedbirlerini ihlal etmekten Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında yasal işlem yapıldı.

Kaçak eğlence mekanına çift kapılı önlem: Polis koçbaşıyla kırıp baskın yaptı
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Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Öğretmenler Sokak'ta bulunan 8 katlı binanın bodrum katında, dün gece kısıtlama saatinde eğlence yapıldığı ihbarı üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
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Sokakta güvenlik önlemi alan polis, binanın dışından girilen bodrum katın yaklaşık 1 metrelik kapısını çaldı.
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Açan olmayınca ekipler, savcılık izniyle kapıyı koçbaşıyla kırarak içeri girdi.
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Karşılarına çıkan ikinci kapıyı da açan ekipler, müzikli ve alkollü eğlence mekanına dönüştürülen kattaki 26'sı kadın 50 kişiye 'koronavirüs tedbirlerini ihlal'den toplam 157 bin 500 TL ceza kesti.
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Bodrum katın kapısı, zabıta ekiplerince mühürlendi. İçeriden kucağında boyu kadar oyuncak ayı ile çıkan kadın, bir süre dışarıda oturduktan sonra kucağına alıp, yürüyerek uzaklaştı.
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Kaçak eğlence mekanına çift kapılı önlem: Polis koçbaşıyla kırıp baskın yaptı
Diyarbakır'da ihbar üzerine polis 8 katlı binanın bodrum katına baskın yaptı. Yaklaşık 1 metre boyundaki dış kapıyı koçbaşıyla kırarak içeri giren ekipler, bir kapı ile daha karşılaştı. Eğlence mekanına dönüştürülen bodrum kat mühürlenirken, 26'sı kadın 50 kişiye toplam 157 bin 500 TL ceza kesildi.


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