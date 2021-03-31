​Aşıda adalet çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan önce Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev’i kabul etti. Erdoğan daha sonra Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Rik Daems ile biraraya geldi. Kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da hazır bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen “Kovid-19 ve Sonrasında Kalkınmanın Finansmanı” başlıklı çevrim içi etkinliğe video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özellikle gelişmiş ülkelerin aşı konusundaki tutumunu eleştirdi.

KORONAVİRÜS İllere göre haftalık vaka sayısı haritası güncellendi: İstanbul'da korkutan yükseliş

Türkiye’nin Kovid-19 ile mücadelede 157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım ve destek sağladığını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

ÇARPIKLIKLAR İFŞA OLDU

“Özellikle Afrikalı kardeşlerimizi bu zorlu günlerinde yalnız bırakmadık. 2009-2019 döneminde sadece en az gelişmiş ülkelere yönelik 2,5 milyar doların üzerinde resmi kalkınma yardımında bulunduk. Kovid-19 salgını, bizim hemen her platformda dile getirdiğimiz küresel sistemdeki çarpıklıkları bir kez daha ifşa etmiştir. Dünyanın en zengin ülkelerini dahi hazırlıksız yakalayan küresel salgın, bilhassa az gelişmiş ülkelerde ciddi yıkımlara neden olmuştur.

MİLYARLAR AŞIYA ULAŞAMADI

Salgınla beraber daha da belirginleşen adaletsizlik, aşı meselesi ile çok daha vahim bir hal almıştır. Dünya genelinde halen 100’e yakın ülkenin aşıya henüz ulaşamadığını görüyoruz. Bir tarafta nüfusunun neredeyse tamamına yakınını aşılamış ülkeler varken, diğer tarafta milyarlarca insanın ilk doz aşıya dahi erişememesi insanlık ve insani değerler adına endişe verici bir durumdur. Oysa aşıya adil erişim güvence altına alınmadan salgının sona ermeyeceği ve ekonomik toparlanmanın gerçekleşmeyeceği ortadadır.”

REKLAM

KORONAVİRÜS DSÖ'den kafa karıştıran açıklama: Kovid-19'un laboratuvardan çıkma ihtimali kapsamlı araştırılsın

Kendi vatandaşlarını aşılayacak miktarda doza ulaşan ülkelerin, fazla aşılarını ihtiyaç sahibi ülkelere ulaştırması gerektiğine işaret eden Erdoğan, “Yerli aşı çalışmalarımız tamamlandığında, aşımızı en uygun şartlarda tüm insanlığın kullanımına sunmayı öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS DSÖ'den kafa karıştıran açıklama: Kovid-19'un laboratuvardan çıkma ihtimali kapsamlı araştırılsın

Ülkelerin borç yükünü hafifletin

Erdoğan, ekonomik toparlanmanın, korumacı refleksler yerine iş birliğine ve dayanışmaya dayalı bir anlayışla yürütülmesinin önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Uluslararası Para Fonu’nun 16. Genel Kota Gözden Geçirmesi çalışmalarında, gelişmekte olan ülkelerin haklı beklentilerinin karşılanmasını ümit ediyorum. Likidite imkanlarının güçlendirilmesiyle birlikte özellikle düşük gelirli ülkelerin borç yüklerinin hafifletilmesine önem atfediyoruz.” dedi.

KORONAVİRÜS Tartışmaların odağındaki AstraZeneca aşısının adı değişti

MGK’dan Yunanistan’a hukuka uy çağrısı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Külliye’de yapıldı. Toplantı sonrası yayımlanan bildiride Yunanistan’ın, Türk azınlığa yönelik insan hakları ihlalleriyle sığınmacıları hedef alan insanlık dışı uygulamalarının ele alındığı belirtildi. Bildiride, "Diyalog çağrılarına rağmen Türkiye karşıtı politikalarını artırma cihetine giden Yunanistan’ın, uluslararası hukuka riayet etmeye ve iyi komşuluk ilişkilerinin gereğini yerine getirmeye davet edilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

REKLAM

KIBRIS’TA İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

Kıbrıs meselesinde gelinen son aşamanın değerlendirildiği kaydedilen bildiride, “Önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek görüşmelerde; yarım asırdır netice vermeyen ve Türk varlığını yok sayan yaklaşımların yerine Ada’daki gerçekleri göz önünde bulunduran ve hakkaniyeti esas alan kapsamlı ve kalıcı çözümlerin bağımsız iki devlet temelinde gündeme alınması hususunun vazgeçilmez olduğu belirtilmiştir.” denildi.

SURİYE’DEKİ AKTÖRLERE MESAJ

Suriye’de kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme ülkenin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunması suretiyle ulaşılmasının önemi vurgulanan bildiride, “Türkiye’nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bölgede barış, huzur ve istikrara katkı sunan her girişimi desteklemeye devam edeceği kaydedilmiş; Suriye’deki aktörlere, mevcut insani krizi derinleştirecek eylemlere son verme çağrısında bulunulmuştur.” değerlendirmesinde bulunuldu.