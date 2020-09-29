İngiltere'de günlük en yüksek vaka sayısına ulaşıldı: Vakalar her hafta iki kat artıyor

İngiltere Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 71 artarak 42 bin 72'ye ulaştı.

En yüksek günlük vaka sayısı kaç?

Ülkede son 24 saatte 7 bin 143 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 446 bin 156'ya yükseldi.

İki bini aşkın hastanın tedavisi sürüyor

Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 bin 49 kişinin hastanelerde tedavisi sürerken, bunlardan 297'si yoğun bakımda yatıyor.

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Vaka sayısı ağustostan itibaren yükselişte

İngiltere'de daha önceki en yüksek günlük vaka sayısı, 25 Eylül'de açıklanan 6 bin 874 vaka olmuştu. Avrupa'da koronavirüsten (Kovid-19) en çok ölümün olduğu İngiltere'de vaka sayısı ağustostan itibaren yükselişe geçmişti.

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"Vakalar her hafta 2 kat artıyor"

İngiltere'de hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance, 20 Eylül'de yaptığı açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) vakalarının her hafta 2 kat arttığına dikkati çekerek, bu şekilde devam etmesi durumunda ekim ayı ortalarında günlük 50 bin vakanın görülebileceği uyarısında bulunmuştu.

Yeni tedbirler

Ülkede yeni önlemler kapsamında, tüm bar ve restoranlar sadece masalara hizmet vermeye ve saat 22.00'den sonra da kapanmaya başlamıştı.

Perakende mağazaları, taksiler ve konaklama sektöründeki mekanlarda da maske takmanın zorunlu hale geldiği ülkede, düğünlere katılacak kişi sayısı da 30'dan 15'e düşürülmüştü.

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Ülkede artan vakalar karşısında 14 Eylül'den itibaren 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı. Yeni düzenlemeyle bu yasak spor salonlarındaki takım sporları için de geçerli olacak. Stadyumların 1 Ekim'de kısmen açılmasına ilişkin plan da rafa kaldırıldı.

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