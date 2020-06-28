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Koronavirüs Azerbaycanda son 24 saatte 534 koronavirüs vakası görüldü
TÜRKİYE

Azerbaycan’da son 24 saatte 534 koronavirüs vakası görüldü

Azerbaycan’da son 24 saatte 534 koronavirüs vakası görüldü

Azerbaycan’da son 24 saatte 534 yeni koronavirüs vakasının daha tespit edilmesi sonucu toplam vaka sayısı 16 bin 424’e yükseldi. Azerbaycan’da şu ana kadar 468 bin 967 koronavirüs testi yapıldı.

Haber Merkezi İHA
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

Azerbaycan Bakanlar Kurulu’na bağlı koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 534 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 5 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, 304 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan’da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 16 bin 424’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 198’e yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 9 bin 26 oldu. Azerbaycan’da şu ana kadar 468 bin 967 koronavirüs testi yapıldı.

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