Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Bakan Koca acı haberi Twitterdan duyurdu Dilek hemşire aramızdan ayrıldı
TÜRKİYE

Bakan Koca acı haberi Twitter'dan duyurdu: Dilek hemşire aramızdan ayrıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dilek hemşire aramızdan ayrıldı. Hastalığa izinli olduğu günlerde yakalanmış, 11 Nisan'da hastaneye kaldırılmıştı. Uzun bir mücadele verdi. Maalesef Kovid-19'a yenildi. Keşke yeni doğan oğlunu daha çok zamanlar görebilseydi. Allah rahmet etsin. Sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadeleri ile acı haberi duyurdu.

Haber Merkezi AA
Dilek Akçabelen
Dilek Akçabelen

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan hemşire Dilek Akçabelen'in (30) hayatını kaybettiğini duyurdu.

MAALESEF KOVİD-19'A YENİLDİ

  • Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dilek hemşire aramızdan ayrıldı. Hastalığa izinli olduğu günlerde yakalanmış, 11 Nisan'da hastaneye kaldırılmıştı. Uzun bir mücadele verdi. Maalesef Kovid-19'a yenildi." ifadelerini kullandı.

AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dilek Hemşirenin acı haberini böyle duyurdu.

Hemşire Dilek Akçabelen'in fotoğrafını da paylaşan Koca, şunları kaydetti:

"Keşke yeni doğan oğlunu daha çok zamanlar görebilseydi. Allah rahmet etsin. Sevenlerine başsağlığı diliyorum."

OĞLUNU SADECE BİRKAÇ SANİYE GÖREBİLMİŞTİ

Yoğun bakım hemşiresi olarak İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev Dilek Akçabelen, Kovid-19 salgını başladığında hamile olduğu için doğum iznine ayrılmıştı.

Yüksek ateş, sırt ve bel ağrısı şikayeti ile 11 Nisan'da hastaneye kaldırılan Akçabelen, bebeğinin kalp atışları zayıflayınca üç gün sonra sezaryene alındı.

  • Yoğun bakımda bir erkek bebek dünyaya getiren Dilek Akçabelen'in 7,5 aylıkken sezaryenle alınan bebeğine Tunç adı verildi.
  • Eşi, kardeşi, anne ve babasıyla telefon aracılığıyla görüntülü görüşen Akçabelen, oğlu Tunç'u da birkaç saniyeliğine o bağlantıda görebilmişti.

Bakan Koca acı haberi duyurdu: Dilek hemşire aramızdan ayrıldı
FOTOĞRAF 17
Title
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dilek hemşire aramızdan ayrıldı. Hastalığa izinli olduğu günlerde yakalanmış, 11 Nisan'da hastaneye kaldırılmıştı. Uzun bir mücadele verdi. Maalesef Kovid-19'a yenildi. Keşke yeni doğan oğlunu daha çok zamanlar görebilseydi. Allah rahmet etsin. Sevenlerine başsağlığı diliyorum ifadeleri ile acı haberi duyurdu.
Title
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan hemşire Dilek Akçabelen'in (30) hayatını kaybettiğini duyurdu.
Title
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Dilek hemşire aramızdan ayrıldı. Hastalığa izinli olduğu günlerde yakalanmış, 11 Nisan'da hastaneye kaldırılmıştı. Uzun bir mücadele verdi. Maalesef Kovid-19'a yenildi. ifadelerini kullandı.
Title
Hemşire Dilek Akçabelen'in fotoğrafını da paylaşan Koca, şunları kaydetti: Keşke yeni doğan oğlunu daha çok zamanlar görebilseydi. Allah rahmet etsin. Sevenlerine başsağlığı diliyorum.
Title
Yoğun bakım hemşiresi olarak İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev Dilek Akçabelen, Kovid-19 salgını başladığında hamile olduğu için doğum iznine ayrılmıştı.
Title
Yüksek ateş, sırt ve bel ağrısı şikayeti ile 11 Nisan'da hastaneye kaldırılan Akçabelen, bebeğinin kalp atışları zayıflayınca üç gün sonra sezaryene alındı.
Title
Yoğun bakımda bir erkek bebek dünyaya getiren Dilek Akçabelen'in 7,5 aylıkken sezaryenle alınan bebeğine Tunç adı verildi. Eşi, kardeşi, anne ve babasıyla telefon aracılığıyla görüntülü görüşen Akçabelen, oğlu Tunç'u da birkaç saniyeliğine o bağlantıda görebilmişti.
Title
Özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisi süren Akçabelen'in dün beyin ölümünün gerçekleştiğine yönelik iddialar üzerine Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan Kovid-19'a karşı yaşam mücadelesini 11 Nisan'dan bu yana sürdüren Dilek Akçabelen hakkında maalesef teyit edilmemiş, yanlış bir haber yayıldı. Durumu öncekinden ciddi ama kalbi hayatla bağını her şeye rağmen koruyor. paylaşımında bulunmuştu.
Title
Hastaneden yapılan açıklamada ise hastanın yeni gelişen önemli büyüklükte beyin ödemi ve beyin kanaması oluşmasına rağmen beyin ölümünün gerçekleşmediği, tedavisinin mekanik dolaşım destek sistemine bağlı olarak devam ettiği bildirilmişti.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Bakan Koca acı haberi duyurdu: Dilek hemşire aramızdan ayrıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan hemşire Dilek Akçabelen'in (30) hayatını kaybettiğini duyurdu. Yoğun bakımda bir erkek bebek dünyaya getiren Dilek Akçabelen'in 7,5 aylıkken sezaryenle alınan bebeğine Tunç adı verildi. Eşi, kardeşi, anne ve babasıyla telefon aracılığıyla görüntülü görüşen Akçabelen, oğlu Tunç'u da birkaç saniyeliğine o bağlantıda görebilmişti.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİĞİ İDDİASI YALANLANMIŞTI

  • Özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisi süren Akçabelen'in dün beyin ölümünün gerçekleştiğine yönelik iddialar üzerine Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan "Kovid-19'a karşı yaşam mücadelesini 11 Nisan'dan bu yana sürdüren Dilek Akçabelen hakkında maalesef teyit edilmemiş, yanlış bir haber yayıldı. Durumu öncekinden ciddi ama kalbi hayatla bağını her şeye rağmen koruyor." paylaşımında bulunmuştu.

Hastaneden yapılan açıklamada ise hastanın yeni gelişen önemli büyüklükte beyin ödemi ve beyin kanaması oluşmasına rağmen beyin ölümünün gerçekleşmediği, tedavisinin mekanik dolaşım destek sistemine bağlı olarak devam ettiği bildirilmişti.

Oğlunu birkaç saniye görebilmişti: Dilek hemşireden acı haber geldi
FOTOĞRAF 18
Title
Yoğun bakım ve ameliyathane hemşiresi olarak görev yapan Dilek Akçabelen, 10 yıl boyunca gece gündüz demeden yüzlerce hastaya şefkat eli oldu. İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Dilek hemşire, üç yıl önce 28 Nisan’da mobilya tasarımcısı Tansu Akçabelen’le nikah masasına oturdu. Dalış, yamaç paraşütü, doğa aşığı olan, hastanede sempatisiyle herkes tarafından sevilen genç kadın hamile olduğunu öğrendi. Kovid salgını başladığında 34 haftalık hamileydi ve doğum iznine ayrılmıştı. Dilek hemşire, birkaç hafta sonra bebeğini kucağına alma hayaliyle ona giysiler seçti, odasını hazırlamaya başladı. Ancak bu mutluluğa Koronavirüs gölgesi düştü.
Title
30 yaşındaki Dilek Akçabelen, yüksek ateş, sırt ve bel ağrısı şikayeti ile 11 Nisan gecesi hastaneye kaldırıldı.
Title
Nefes darlığı da eşlik edince yatırıldı ve bebeğin kalp atışları zayıflayınca üç gün sonra sezaryene alındı. 2.5 kilo ağırlığında dünyaya getirdiği oğlunu sadece uzaktan, o da birkaç saniyeliğine görebildi.
Title
Eşi, kardeşi, anne babasıyla görüntülü konuşma yaptı, bebeğini videoda da gördü. Her şey yolunda görünüyordu, “5 gün sonra çıkacağım hastaneden diyecek kadar iyimserdi. Ancak sezaryenden sonra hem lohusalık hem de izole odada tek başına yatmanın yarattığı travma ile ağlama krizleri başladı. Durumu hızla kötüleşti ve doğumunun ertesi günü uyutularak yoğun bakıma kaldırıldı.
Title
Yoğun bakımda, entübe şekilde tedavisi süren ancak sağlık durumunda bir değişiklik olmayan Dilek Akçabelen'in akciğerlerinin iflas ettiği ortaya çıktı. Dünyaya getirdiği bebeğini bile kucağına alamayan hemşire için Sağlık Bakanlığı da devreye girdi. Ancak tüm aramalara uygun donör bulunamadı. Durumu kötüleşen Dilek hemşirenin bugün beyin ölümü gerçekleştiği öğrenildi
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Oğlunu birkaç saniye görebilmişti: Dilek hemşireden acı haber geldi
Koronavirüse yakalanan ve 34 haftalık bebeği sezeryanla alınan hemşire Dilek Akçabelen'in beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.


Abone Ol Google News
Yakınından geçmeyin

Yakınından geçmeyin

​39 derece ateşi çıktı polis caddede yürüyenleri uyardı.
İkinci dalga kontrol altına alındı

İkinci dalga kontrol altına alındı

​Kentte 10 gündür yeni koronavirüs vakası görülmüyor.
Londra, Berlin, Toronto

Londra, Berlin, Toronto

Protestolar yayılıyor.
PTT'de yeni dönem

PTT'de yeni dönem

​ATM'lerden çipli TC kimlik kartıyla çekim imkanı.
22 Haziran'da dağıtılacak

22 Haziran'da dağıtılacak

​LGS'de iki yeni önlem daha alındı.
Konutta<br>30 bin TL'lik avantaj

Konutta
30 bin TL'lik avantaj

​Konut kredi faizleri en düşük seviyelere indi.
Ödemeler başlıyor

Ödemeler başlıyor

Selçuk'tan işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği açıklaması.
İlk uçuş<br>gerçekleşti

İlk uçuş
gerçekleşti

​THY ilk seferini İstanbul'dan Ankara'ya yaptı.
Korona ile beraber, hayata ve ekonomiye devam

Korona ile beraber, hayata ve ekonomiye devam

​Prof. Dr. Ömer Bolat'ın kaleminden yeni normal hayat.
12 ev<br> karantinaya alındı

12 ev
karantinaya alındı

Geçmiş bayram kutlamasına giden şahsın testi pozitif çıktı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Dört kredi<br>paketi açıklandı

Dört kredi
paketi açıklandı

Konut, taşıt, tatil ve mobilya için hazırlandı.
Ağzında jiletle polislere saldırmış

Ağzında jiletle polislere saldırmış

Atakan Arslan'ı şehit eden zanlıdan hain tuzak.
Türk bilim<br> insanı tarih verdi

Türk bilim
insanı tarih verdi

Almanya'da koronavirüs aşı çalışmaları yapıyor.
Yeni bir<br>döneme geçiliyor

Yeni bir
döneme geçiliyor

​Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı..
İslam'ı seçtiler

İslam'ı seçtiler

Önce kendi sonra nişanlısı Müslüman oldu.
İran vermeyi reddetti

İran vermeyi reddetti

​Ukrayna uçağını füzeyle düşürmüşlerdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.