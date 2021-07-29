Bakan Koca aşı yaptırmayanların sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "Aşıda 28 Temmuz: Dün 1 Milyon 99 Bin 5 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 222.803. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 680.278. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 195.924. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21.901.631’e indi."

AŞIDA 28 TEMMUZ: Dün 1 Milyon 99 Bin 5 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 222.803. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 680.278 . Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 195.924. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21.901.631’e indi. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 29, 2021

REKLAM

KORONAVİRÜS Uygulanan aşı miktarı 70 milyon dozu aştı

KORONAVİRÜS Meleler devrede