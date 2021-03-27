Bakan Koca duyurdu: Aşı programında yeni gruba geçiyoruz

Bakan Koca, Twitter hesabından aşılama sırasının 60 yaş ve üzeri vatandaşlara geldiğini açıkladı.

Bakan açıklamasında bu grupta yer alan vatandaşların eşleri ile randevu alarak beraber aşı olabileceğini duyurdu.

Hastalara öncelik dönemi

Bakan, morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, down sendromu ve immuno supresif tedavi alanların da öncelikli aşı sistemine tanımlandığını belirtti.

Aşı programında yeni gruba geçiyoruz. Aşısı sisteme tanımlanmış olan vatandaşlarımız 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler. Ayrıca bazı risk grupları da programa dahil edildi. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 27, 2021

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