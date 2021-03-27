Koronavirüs Bakan Koca duyurdu Aşı programında yeni gruba geçiyoruz
TÜRKİYE

Bakan Koca duyurdu: Aşı programında yeni gruba geçiyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, aşı programında yeni gruba geçildiğini açıkladı. Bakan paylaşımında, "60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile randevu alarak aşılarını olabilecekler." ifadelerini kullandı. Bakan bazı hastalıklara sahip vatandaşların da aşılamada öncelikli gruba dahil edildiğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
Bakan Koca duyurdu: Aşı programında yeni gruba geçiyoruz
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Bakan Koca, Twitter hesabından aşılama sırasının 60 yaş ve üzeri vatandaşlara geldiğini açıkladı.

Bakan açıklamasında bu grupta yer alan vatandaşların eşleri ile randevu alarak beraber aşı olabileceğini duyurdu.

Hastalara öncelik dönemi

Bakan, morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, down sendromu ve immuno supresif tedavi alanların da öncelikli aşı sistemine tanımlandığını belirtti.

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