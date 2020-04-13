Başakşehir Belediyesi yüz koruyucu siper maske üretmeye başladı

Başakşehir Belediyesi, tüm dünyayı sarsan koronavirüs (Kovİd-19) salgınında toplum sağlığını korumak için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla harekete geçti. Sağlık çalışanlarının etkin olarak kullandığı yüz koruyucu siper maskeler, Türkiye’nin ilk teknoloji ve inovasyon merkezi olan Başakşehir Living Lab’deki 3D yazıcılarla üretilmeye başlandı.

Haftada bin adet üretiliyor

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nin mesaisini yoğun bir şekilde siperlikler üzerine yapmaya başladığını belirterek, “Ortalama haftada bin adet üretimiyle ciddi bir sayıya ulaştı. Buradaki amacımız özellikle sağlık çalışanlarımızın ihtiyaç duyduğu siperlikleri üretip onlara ulaştırmak. “diye konuştu.

El atölyelerinde belediye çalışanları maske üretiyor

Üretimin aynı zamanda Başakşehir Belediyesi tarafından kurulan el atölyelerinde de devam ettiğini söyleyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu; bu el atölyelerinde belediye çalışanlarınca üretilen siperliklerin de özellikle bölgede yoğun insan sirkülasyonunun olduğu esnaflar için kullanılacağını belirtti.

Mini kampanyaya dönüştü

Başakşehir Teknoloji ve İnovasyon Merkezi Sorumlusu Ömer Karabayraktar da, daha önce de sosyal projelerde yer aldıklarına işaret ederek, “Pandemi süreci başladığında bundan geri kalamadık. Kısa bir AR-GE çalışmasının ardından hemen 3D yazıcı atölyelerimizde bunu mini bir kampanya haline getirdik. İlçemizde bu üretimi yapacak kapasitede olan dört liseyi de bu sürece dâhil ettik. Şu an haftalık bin adet siperlik üretimi yapıyoruz." dedi.

Başakşehir Belediyesi tarafından titizlikle üretilen yüz koruyucu siper maskeler, doktor ve hemşireler başta olmak üzere sağlık çalışanlarının kullanması için sağlık kuruluşlarına teslim edilecek.

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