Koronavirüs Başarı kitap oldu Türkiyenin koronavirüsle etkin mücadelesi
TÜRKİYE

Başarı kitap oldu: Türkiye’nin koronavirüsle etkin mücadelesi

Türkiye’nin, koronavirüsle karşı çok boyutlu mücadelesi kitaplaştırıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın “Türkiye’nin koronavirüsle etkin mücadelesi’ başlığıyla hazırladığı kitapta, virüsle mücadele adım adım anlatıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye’nin koronavirüsle etkin mücadelesi kitabı
Türkiye’nin koronavirüsle etkin mücadelesi kitabı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesini, “Türkiye’nin koronavirüsle etkin mücadelesi” ismiyle kitaplaştırdı.

Koronavirüs riskine karşı vatandaşların yerine getirmesi gereken 14 kuralın görseller eşliğinde anlatıldığı kitapta, virisün Türkiye’deki seyri ile dünyadaki gidişatı grafiklerle karşılaştırıldı. Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin gelişiminin geldiği son noktanın da anlatıldığı kitapta, özellikle 2002-2020 yıllatı arasındaki hızlı ve modern gelişim bütün detayları ile maddeler halinde anlatıldı. Özellikle şehir hastanelerinin açılmasıyla koronavirüsle mücadelede yakaladığı başarı dünyaya örnek olan Türkiye’nin sağlık alanında yakaladığı ivme grafik ve tablolarla da okuyucuya aktarıldı.

TEK TEK ANLATILDI

Türkiye’nin virüsle mücadelesine ışık tutan kitapta, koronavirüse karşı çok boyutlu ve aktörlü mücadeleden de bahsedildi. 6 Ocak’ta Sağlık Bakanlığı bünyesinde salgına dair dünyadaki tüm gelişmelerin takip edildiği operasyon merkezinin kurulmasıyla başlayan süreç, alınan önlemler ve sağlanan destekler gün gün tarih sırasına göre detaylıca anlatıldı. Salgın çerçevesinde Türkiye’nin açıkaldığı destek paketlerinin de tüm detaylarıyla aktarıldığı kitapta Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda alınan önlemlerde anlatıldı. Eğitim, adalet, sağlık, bankacılık, sanayi ve ticaret, ekonomi ve maliye ile çalışma ve toplumsal hayat alanlarında alınan tüm önlemler kitapta yer aldı.

İSİMSİZ KAHRAMANLARI SELAMLIYORUM

  • İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun’un kitapla beraber gönderildiği mesajında, “Anneleri, babaları, çocukları kurtarmak için her gün kendi canlarını tehlikeye atan isimsiz kahramanları selamlıyorum. Dünyanın her yerinde hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarına Allah’tan rahmet; acılı ailelerine ve sevdiklerine sabırlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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