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Koronavirüs Bir yıldır salgına direniyorlardı Ada ülkesi Samoada ilk koronavirüs vakası
DÜNYA

Bir yıldır salgına direniyorlardı: Ada ülkesi Samoa’da ilk koronavirüs vakası

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisine karşı neredeyse bir yıl boyunca direnen 200 bin nüfuslu ada ülkesi Samoa’da ilk vaka görüldü. Avustralya'nın Melbourne kentinden ülkesine dönen bir adamın Covid-19 testi pozitif sonuç verdi.

Haber Merkezi Diğer
200 bin nüfuslu Samoa Adası Büyük Okyanus'taki Polinezya'da bulunan, adalar topluluğundan oluşan bir ülke.
200 bin nüfuslu Samoa Adası Büyük Okyanus'taki Polinezya'da bulunan, adalar topluluğundan oluşan bir ülke.

Büyük Okyanus’un güneyindeki Polinezya bölgesinde bulunan ada ülkesi Bağımsız Samoa Cumhuriyeti'nde ilk kez Covid-19 vakası görüldü. Yetkililer 13 Kasım’da Avustralya'nın Melbourne kentinden ülkesine dönen 70 yaşındaki bir erkeğe uygulanan Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Adı açıklanmayan adamın bir sağlık kuruluşunda eşiyle birlikte Tupua Tamasese Meaole Hastanesi'nde karantinaya alındığı ifade edildi.

  • Sağlık Bakanlığı temsilcisi Leausa Dr Take Naseri, adı açıklanmayan adamın eşinin testinin negatif olduğunu ve çiftle birlikte aynı uçakta bulunan 274 yolcunun karantinaya alındığını ifade etti.

Öte yandan, geçen hadta Yeni Zelanda'dan ülkesine dönen bir denizcinin ilk testi pozitif, ertesi gün uygulanan testte ise negatif olduğu görülmüştü.

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Samoa başbakanı: "Bunun için uzun zamandır hazırlanıyoruz"

Samoa Başbakanı Tuilaepa Sailele Malielegaoi tarafından geçen hafta Facebook’tan yapılan duyuruda, halkı korkmamaya ve sakin kalmaya çağırdı. Tuilaepa, “Endişelenecek bir şey yok. Bunun için uzun zamandır hazırlanıyoruz. Tıbbi personelimiz hazır ve yeterli tıbbi malzememiz var. Son 9 aydır corona virüse karşı güvende olduğumuz için şükrediyorum. Şimdi Samoa halkından ricam dünyanın dört bir yanındaki pek çok kişinin halihazırda uygulamakta olduğu önlemleri hepimizin uygulaması. Gördüğünüz gibi ben de bir maske takıyorum” ifadelerini kullandı.

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  • Samoa, pandeminin geçen aralık ayında Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ilk olarak ortaya çıktığından beri Covid-19'un görülmediği dünyadaki nadir birkaç ülkeden biriydi.

Corona virüse ilişkin şu ana kadar resmi vaka bildirimi yapılmayan ülkeler ise şu şekilde; Solomon Adaları, Tonga Krallığı, Palau, Nauru, Vanuatu, Türkmenistan ve Kuzey Kore.

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