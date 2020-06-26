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Koronavirüs Bitliste 4 mahallede 5 apartman koronavirüs karantinasına alındı
TÜRKİYE

Bitlis'te 4 mahallede 5 apartman koronavirüs karantinasına alındı

Bitlis'te 4 mahallede 5 apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Valilikten yapılan açıklamada, karantina kararlarına uymayanlara idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Bitlis'te yeni karantina kararı alındı.
Bitlis'te yeni karantina kararı alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 5 mahallede bulunan 5 apartmanın geçici süreyle karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl Merkezine bağlı Hüsrevpaşa, Beşminare ve Saray mahallelerinde birer, Taş Mahallesi'nde ise 2 apartmanın bugün saat 14.00'ten itibaren karantinaya alınmasına, mezkur adresteki apartmanda ikamet eden vatandaşların apartmandan giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına, gerekli tedbirlerin ilgili belediye ve kolluk kuvvetlerince yerine getirilmesine, apartmanda görev devamlılığı zorunlu kolluk kuvvetleri ile sağlık kuruluşlarında görev yapan personelin kısıtlama ve karantina kararlarından muaf sayılmalarına karar verilmiştir. Karara uymayanlar hakkında ilgili kanun maddeleri kapsamında idari para cezası uygulanacaktır."

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Hindistan'da 10 bin yatak kapasiteli Kovid-19 sahra hastanesi kuruluyor
Title
Hindistan'da 10 bin yatak kapasiteli Kovid-19 sahra hastanesi kuruluyor
Title
Hindistan'da 10 bin yatak kapasiteli Kovid-19 sahra hastanesi kuruluyor
Title
Hindistan'da 10 bin yatak kapasiteli Kovid-19 sahra hastanesi kuruluyor
Title
Hindistan'da 10 bin yatak kapasiteli Kovid-19 sahra hastanesi kuruluyor
Title
Hindistan'da 10 bin yatak kapasiteli Kovid-19 sahra hastanesi kuruluyor
Title
Hindistan'da 10 bin yatak kapasiteli Kovid-19 sahra hastanesi kuruluyor
Title
Hindistan'da 10 bin yatak kapasiteli Kovid-19 sahra hastanesi kuruluyor
Title
Hindistan'da 10 bin yatak kapasiteli Kovid-19 sahra hastanesi kuruluyor
Title
Hindistan'da 10 bin yatak kapasiteli Kovid-19 sahra hastanesi kuruluyor
Title
Hindistan'da 10 bin yatak kapasiteli Kovid-19 sahra hastanesi kuruluyor
Title
Hindistan'da 10 bin yatak kapasiteli Kovid-19 sahra hastanesi kuruluyor
Title
Hindistan'da 10 bin yatak kapasiteli Kovid-19 sahra hastanesi kuruluyor
Title
Hindistan'da 10 bin yatak kapasiteli Kovid-19 sahra hastanesi kuruluyor
Title
Hindistan'da 10 bin yatak kapasiteli Kovid-19 sahra hastanesi kuruluyor
Title
Hindistan'da 10 bin yatak kapasiteli Kovid-19 sahra hastanesi kuruluyor
Title
Hindistan'da 10 bin yatak kapasiteli Kovid-19 sahra hastanesi kuruluyor
Title
Hindistan'da 10 bin yatak kapasiteli Kovid-19 sahra hastanesi kuruluyor
Title
Hindistan'da 10 bin yatak kapasiteli Kovid-19 sahra hastanesi kuruluyor
Title
Hindistan'da 10 bin yatak kapasiteli Kovid-19 sahra hastanesi kuruluyor
Title
Hindistan'da 10 bin yatak kapasiteli Kovid-19 sahra hastanesi kuruluyor
Hindistan'da koronavirüs vakaları hızla yükseliyor: 10 bin yataklı sahra hastanesi kurdular
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