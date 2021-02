C vitamini ve çinkonun koronavirüs tedavisinde önemli bir etkisine rastlanmadı ABD'de uzmanlar araştırdı: C vitamini ve çinkonun koronavirüs tedavisinde önemli bir etkisine rastlanmadı ABD'de yapılan araştırmada, çinko ve C vitamini takviyelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde ciddi bir etkisi olmadığı tespit edildi.

Haber Merkezi 17 Şubat 2021, 13:01 Son Güncelleme: 17 Şubat 2021, 13:04 AA