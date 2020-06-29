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Koronavirüs Çinde klinik testleri süren koronavirüs aşısı orduda kullanılmaya başlandı
DÜNYA

Çin'de klinik testleri süren koronavirüs aşısı orduda kullanılmaya başlandı

Çin’in aşı üretici şirketlerinden Kangşinuo Biologics, deneme sürecinde bulunan yeni tip koronavirüs aşısının Çin ordusunda kullanılmaya başlandığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Çin'de aşılar orduda deneniyor.
Çin'de aşılar orduda deneniyor.

Çin’in aşı üretici şirketlerinden Kangşinuo Biologics, (CanSino Biologics) deneme sürecinde bulunan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının Çin Halk Kurtuluş Ordusunda (ÇHKO) kullanılmaya başlandığını bildirdi.

Global Times gazetesinin haberine göre, CanSino Biologics, ÇHKO bünyesindeki tıbbi araştırma enstitüsü tarafından ortak geliştirdikleri Kovid-19 aşısının, askeriyede kullanılması konusunda ülkedeki en yüksek askeri liderlik mekanizması olan Çin Merkezi Askeri Komisyonundan (CMC) birkaç gün önce onay alındığını açıkladı.

CMC'nin izni 25 Haziran'da verdiğini belirten CanSino, onayın bir yıl için geçerli olacağını kaydederek, Ad5-nCoV adlı aşının daha önce yurt içi ve yurt dışında yapılan insanlı klinik deneylerde başarılı olduğunu, aşının güvenli ve etkili olduğunun kanıtlandığını bildirdi.

CanSino ayrıca aşının ticarileştirilmesi konusunda herhangi bir taahhütte bulunamayacaklarını kaydederek, şimdilik askeriye için onaylanan aşının, CMA'nın onayı olmadan daha geniş çaplı kullanıma giremeyeceğine dikkati çekti.

Ülkede Kovid-19’a karşı geliştirilen 8 aşıdan biri olan Ad5-nCoV’nun ikinci aşama klinik deneyleri 11 Haziran’da tamamlanmıştı.

Klinik denemeler üç aşamada yapılıyor

Üç aşamada yapılan klinik denemelerde, ilk aşamada, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.

İkinci aşamada güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor.

Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı dünya genelinde 10 milyon 250 bin 971'e ulaştı. Dünya genelinde virüs nedeniyle 504 bin 520 kişi öldü, virüs saptanan 5 milyon 558 bin 254 kişi iyileşti.

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