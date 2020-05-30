Daha yapacak çok işimiz var: Sağlık konusunda dünyaya örnek olduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe’de 45 günde inşa edilip tamamlanan 1008 yataklı Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nin açılış törenine katıldı. Tarabya’daki Huber Köşkü’nden helikopterle Sancaktepe’ye gelen Erdoğan, dünyada pek çok ülkede salgın sebebiyle sağlık sisteminin çöktüğü bir dönemde Türkiye’nin mevcut imkanlarını en iyi şekilde kullandığını kaydetti. “72 bin metrekare kapalı alana, binin üzerinde yatağa, en modern cihazlara sahip böyle bir eseri bu kadar kısa sürede hizmete hazır hale getirmek dünya çapında bir başarıdır” diyen Erdoğan, sağlık turizmi hedefini başaracaklarının altını çizerek şu mesajları verdi:

Erdoğan, açılışını yaptığı pandemi hastanesinde yerli üretim solunum cihazını bir süre inceledi.

240 BİN YATAK VAR

“Geçen yıl 750 bine yaklaşan yabancı hasta sayısının ilerleyen yıllarda katlanarak artmasını bekliyoruz. Şu an itibarıyla 190’ı aşkın ülkeden talepler geldi ama biz 90’ı aşkın ülkeye, her türlü bu noktada sağlık ürünlerini gönderdik. Bir başka adım son 18 yılda inşa ettiğimiz 1526 yeni hastane, 4 bine yakın tedavi kurumu, toplamda 240 bini bulan yatak kapasitesi, 1 milyon 100 bine yaklaşan sağlık çalışanı sayısı seviyesine biz hocalarımızın gayretleri, bizim hazırladığımız fiziki mekanlarla ulaştık. Ülkemiz hastanelerinde 48 adet olan MR sayısını 906’ya, 323 olan bilgisayarlı tomografi sayısını 1210’a, 4 bin 891 olan diyaliz sayısını 17 bin 640’a, 889 olan yoğun bakım yatağı sayısını 40 bine, 618 olan ambulans sayısını 5 bin 382’ye çıkartmamış olsaydık herhalde bu başarıyı gösteremezdik.”

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RÖNESANS BEDEL ÜSTLENDİ

“Hastanenin ülkeye kazandırılmasında emeği geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile ekibini, özellikle yüklenici firma Rönesans grubunu mimarından mühendisine, işçisine kadar herkesi tebrik ediyorum. Tabii bu arada Rönesans firmasına özellikle şahsım, milletim adına ayrıca şükranlarımı ifade edeceğim o da şudur, malum gerek Murat Dilmener, gerek Feriha Öz her iki hastaneyi de Rönesans yüklendi ve bunlardan bir tanesinin tamamen bedeli kendilerine ait. ‘Bu bedel bize ait olacak’ dediler ve bir tanesinden bizden herhangi bir bedel istemiyorlar. Biz sadece bir tanesinin bedelini kendilerine ödeyeceğiz. Onun için de kendilerine şahsım, milletim adına ayrıca teşekkür ediyorum.”

PİSTLER YANINDA

“Hemen pist burada. Aynısı Murat Dilmener’de de var. Malum Yeşilköy Havalimanı. Burası da daha önce askeri havaalanıydı. Uluslararası herhangi bir hasta buraya gelmek istediğinde rahatlıkla pist var, bu piste inecek ve buradan yürüme mesafesinde hemen hastaneye gelecek. Aynısı Yeşilköy için geçerli. Orada da yine havaalanına gelecek ve oradan yürüme mesafesinde hastaneye inecek. Tedavi bitti, yine hemen uçağıyla gitmesi gereken yere gidecek. İster ulusal, ister uluslararası hepsine hazır. Niye? Dedik ya sağlıkta sağlık turizmini hedefliyoruz ve bunu başaracağız. Şayet salgın acil bir ihtiyaç göstermiş olsaydı bu süreyi belki daha da kısaltabilirdik.

OYNAT 00:00 Bakan Koca'dan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi paylaşımı Bakan Koca, Twitter hesabından yarın açılışı yapılacak olan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ile ilgili videolu paylaşımda bulundu. Koca paylaşımında, 'Sadece 45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Cumhurbaşkanımızın katılacağı törenle yarın saat 14.00'te açılıyor. Depremde zarar görmeyecek şekilde yapılan, tek katlı yeni hastanemizle İstanbul, salgına ve her türlü deprem ve afete karşı hazır hale gelecek' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Geçici değil kalıcı

Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nin açılış töreninde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bu hastaneler, sadece deprem, afet ve salgın durumlarında kapısını açıp sonra devre dışı olan mekanlar olarak tasarlanmadı. Normal zamanlarda da özelleşmiş alanlarda hizmet vermeye devam edecek kalıcı hastaneler olarak inşa edildi” dedi.

2023 hedefine ulaşacağız

Erdoğan, muhalefetin kendilerini adeta topa tuttuğu şehir hastanelerinin ne kadar önemli olduğunun bu süreçte çok daha iyi görüldüğünü ifade ederek, bugüne kadar hizmete açılan 16 binin üzerinde yatak kapasitesine sahip 11 şehir hastanesinin her birini dünya çapında kuruluşlar olarak inşa ettiklerini dile getirdi. Erdoğan, “Daha bir asır önce ‘hasta adam’ yaftasıyla tarihe gömülmek istenen bir milletin bugün gıptayla takip edilmesi, bu gerçeğin en yalın ifadesidir. İnşallah ülkemize yapacak daha çok hizmetlerimiz var. Türkiye’yi mutlaka 2023 hedeflerine ulaştıracağız. Gençlerimize bugün 567. yıl dönümüne ulaştığımız fethin 600. yıldönümü olan 2053 için büyük ve güçlü Türkiye’yi bırakmakta kararlıyız. Biz göremesek de evlatlarımızın Malazgirt Zaferi’mizin bininci yıldönümü olan 2071’de tüm kayıplarını telafi etmiş, dünya sahnesinde hak ettiği yere gelmiş bir Türkiye’de yaşayacağından eminiz” diye konuştu.

Amerika, Rusya çözemedi bu işi

Dünyanın en kapsamlı ve en düşük maliyetli Genel Sağlık Sigortası sistemini Türkiye’de kurmanın öneminin salgın sürecinde daha iyi anlaşıldığını dile getiren Erdoğan, “Amerika bile çözemedi işi. Rusya çözemedi. Hepsi sıkıntıda. Türkiye’deki Genel Sağlık Sigortası’nı incelemek için dünyanın dört bir yanından heyetler ülkemizi ziyaret ediyor. İnşallah salgın döneminden sonra hem sağlık tesislerimizi hem Genel Sağlık Sigortamız başarılı bir model olarak küresel düzeyde daha çok ilgi çekecektir” dedi. Erdoğan, serbest ve ücretli çalışanların gayet makul prim ödemeleriyle sistemde yer aldığını belirterek, ayrıca dileyen herkesin de ayda 88 lira ödeyerek Genel Sağlık Sigortası’na dahil olabildiğini anlattı. Bu rakamı ödeyebilecek gücü olmayan vatandaşların primlerini ise tümüyle devlet olarak üstlendiklerini dile getiren Erdoğan, teşhis, tedavi ve ilaçta vatandaşların bir sıkıntı yaşamadığını kaydetti.

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Kınıyorum!

ABD'li katil polis memuru Derek Chauvin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’de polisin sert müdahalesi sırasında nefessiz kalarak hayatını kaybeden siyahi George Floyd’un (46) yaşamını yitirmesine ilişkin bir mesaj yayınladı. Erdoğan, resmi Twitter hesabından İngilizce olarak yaptığı açıklamada, “Bize, yaratandan ötürü insanlığı sevmeyi öğreten İslam medeniyetinin bir üyesi olarak bu insanlık dışı mentaliteyi kınıyorum“ dedi. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) “Beyazın, siyaha bir üstünlüğü yoktur. Siyahın da beyaza bir üstünlüğü yoktur” hadisini hatırlatan Erdoğan, “Bu ilke doğrultusunda ırk, renk, din, dil ya da inanca dayalı hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm insanlığın haklarını korumak için mücadele vermeye devam edeceğiz” mesajını verdi.