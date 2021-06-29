Koronavirüs "Delta plus" varyantı Rusyada ilk kez görüldü
DÜNYA

"Delta plus" varyantı Rusya'da ilk kez görüldü

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Kovid-19 ''Delta plus'' varyantına rastlandığına dair bilgiler verdi.

Haber Merkezi AA
Delta plus varyantı Rusyada ilk kez görüldü
Foto:Arşiv

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko ve İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi Başkanı Anna Popova, ülkedeki Kovid-19 durumuna ilişkin toplantı düzenledi.

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Popova, burada yaptığı konuşmada, ülkede "Delta plus" varyantına rastlandığına dair bilgileri denetlediklerini belirterek "Bu yöndeki bilgi doğrulandı. Bu, gerçekten Delta plus varyantı." dedi.

Bu varyanta bir kadında rastlandığını aktaran Popova, "Kadın, hastalığı hafif atlattı." ifadesini kullandı.

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Popova, bu durumda vatandaşların Kovid-19'a karşı aşılanmasının önemini vurguladı.

İlk olarak Hindistan'da görülen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından "endişe verici" olarak tanımlanan Delta varyantının, yüksek bulaşıcılığı nedeniyle yakın zamanda dünya genelinde baskın tip haline gelmesinden endişe ediliyor.

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