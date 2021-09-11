Koronavirüs Yurtlar hazır
TÜRKİYE

Yurtlar hazır

Üniversite yurtları, koronavirüs önlemleri kapsamında temizlendi. Elle temas edilen noktalar ve odalar dezenfekte edildi. Yemekhaneler hijyen şartları gözetilerek düzenlendi. Öğrencilere maske temini konusunda da destek verilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Devlet yurtları tedbirlerini aldı
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Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı üniversite öğrenci yurtları, Kovid-19 önlemleri kapsamında gençleri ağırlamaya hazırlanıyor. Yüz yüze eğitimin başlayacağı üniversitelerde öğrenim görecek kız ve erkek öğrencilerin kaldığı yurtlarda hummalı bir çalışma yürütülüyor 2020-2021 ve 2021-2022 akademik yıllarında, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler için 12 Eylül’e kadar yurt başvuruları sürerken binalar ve sosyal alanlarda da Kovid-19 tedbirlerine yönelik önlemler alınıyor.

PERİYODİK OLARAK TEMİZLİK YAPILIYOR

Yaşam alanları sürekli dezenfekte edilerek temizlenen yurtlar, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına yönelik uyarı levhaları ve görsellerle de donatılıyor. Özellikle elle temas edilen noktalara dezenfektanlar konulan yurtlarda, maske temini konusunda da öğrencilere destek olunması planlanıyor. Gençlerin oda temizliğinde hijyen şartlarını sağlayacak materyallerin de yurt yönetimlerince temin edilmesine yönelik hazırlıklar sürüyor. Yemekhanedeki ürünlerden kuru gıdalar da paketlenmiş halde öğrencilerin hizmetine sunularak salgın tedbirlerinin üst düzeyde olması hedefleniyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak, temizlik ve dezenfekte çalışmalarını periyodik sürdürdüklerini belirterek şöyle devam etti: “HES kodlarına bakarak ve ateş ölçümlerini yaparak öğrencilerimizi, evlatlarımızı yurtlarımızda barındıracağız. Ailelerimiz rahat olsun. Öğrencilerin her türlü takibi yapılacak.” diye konuştu.

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