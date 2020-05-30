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Koronavirüs Dünya genelinde koronavirüs bilançosu Can kaybı 366 bin 896ya yükseldi
DÜNYA

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 366 bin 896’ya yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 366 bin 986’ya, virüs tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 34 bin 678’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 661 bin 281’e ulaştı.

Haber Merkezi DHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 27 bin 121’e yükselirken; vaka sayısı da 285 bin 644’e çıktı.

Rusya'da vaka sayılarında kritik artış

Rusya’da son bir haftada on binlerce kişide koronavirüs tespit edildi. Son paylaşılan verilere göre, ülkede 387 bin 623 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 4 bin 374’e ulaştığı bildirildi.

Brezilya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1124 kişi hayatını kaybetti
KORONAVİRÜS
Brezilya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1124 kişi hayatını kaybetti

Orta Avrupa'da vaka ve ölü sayılarında artış

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 232 bin 248 olurken, 33 bin 229 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 183 bin 19’a çıkarken; 8 bin 594 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 186 bin 835 kişide virüs tespit edildiği ve 28 bin 714 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 161’e yükselirken, hasta sayısı 271 bin 222 oldu.

İran'da ölü sayısı 7 bin 677'ye çıktı

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 7 bin 677’ye ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 146 bin 668’e çıktığı açıklandı.

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KORONAVİRÜS
Salgınla mücadelede dünyaya ders veriyoruz: BBC, Türkiye'yi öve öve bitiremedi

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