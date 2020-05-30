Eğitim başlıyor: Sürücü kurslarına ilişkin tüm detaylar açıklandı

Kursların hangi önlemlerle açılacağı konusunda bilgi veren Türkiye Sürücü Eğitimcileri Konfederasyonu Başkan Vekili Murat Tekin, alınacak önlemleri şöyle sıraladı: “Kurumların girişlerinde Sağlık Bakanlığının Kovid-19’la ilgili 14 kuralı içeren bilgilendirme levhaları yer alacak.”

KANTİNLER KAPALI OLACAK

“Her kursiyer için yeterli sayıda maske, eldiven, dezenfektan seti ve ateş ölçerler olacak. Kursa kaydolmaya veya eğitime gelen kursiyerin ateşi ölçülecek, kendisine maske temin edilecek. Kayıt kabulde, teorik eğitimlerin yapıldığı sınıflarda 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına uyulacak. Dersliklerde, lavabolarda mutlaka sabitlenmiş dezenfektanlar bulundurulacak. Kantinler tamamen kapatılacak, çay bile demlemeyeceğiz. Bunun yerine şişe su verilecek.”

EĞİTİCİLER ELDİVEN TAKACAK

“Eğitim araçları, eğitimden sonra dezenfekte edilecek. Eğitim araçlarında kesinlikle birebir eğitimler verilecek. Araçlarda cerrahi eldiven, maske ve dezenfektan hazır bulundurulacak. Usta öğretici maskesini ve eldivenini takacak, eğitim başlamadan önce aracı dezenfekte edecek. Gelen kursiyer cerrahi eldiven takacak veya direksiyon simidini ve vites topuzunu streç filmle kaplayacak. Eğitim bittikten sonra bunlar tekrar sökülecek. En az 10 dakika araç havalandırılıp bir sonraki kursiyere eğitim verilecek.”

BİR ARAÇTA İKİ KURSİYER

Direksiyon eğitimlerinde günde 1 kursiyere, 2 saat ders verileceğini, önerinin kabul edilmesi halinde bunun 4 saate kadar uzatılabileceğini dile getiren Tekin, “Bir günde, bir araçta en fazla 2 veya 4 kursiyer eğitim görecek” diye konuştu. Tekin, sınavlarda ise araçta sürücü adayı, usta öğretici ve 2 komisyon görevlisi olmak üzere 4 kişi bulunduğunu kaydetti. Komisyon görevlisi sayısını 1’e indirmeyi önerdiklerini ifade eden Tekin, “Böylece araçtaki kişi sayısı 3’e düşüyor. Bu da oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmış oluyor” dedi.

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VELİLERİN GELMESİ YASAK

Uygulama eğitim alanlarına toplu kursiyer götürme konusunda da önlemler alınacağına değinen Tekin, şu bilgileri verdi: “Bazı il ve ilçelerimizin eğitim alanları merkezden çok uzakta olabiliyor. Böyle durumlarda bir araçla 3-4 kursiyer bir arada götürülüyordu. Bunu tamamen kaldıracağız. Her araç kendi kursiyerini alacak ve eğitim alanına götürecek. Bir araçta usta öğretici ve kursiyer dışında kimse olmayacak. Uygulama sınav alanlarına velilerin gelmesi yasaklanacak.”