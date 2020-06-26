Gurbetçiler korona testinden karantinadan muaf

TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurum kuruluşlarla yapılan görüşmeler ve çalışmalar sonucunda yurt dışından Türkiye'ye gelecek vatandaşların yaşadıkları ülkelere geri dönüşlerinde karantina uygulamasıyla karşı karşıya kalmaması için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

FOTOĞRAF 7 Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşları, yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek üzere Türkiye’ye geliyor. Kapıkule’den ülkeye giriş yapan Türk işçiler, vatanlarına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Kapıkule Sınır Kapısı’nda giriş yapan araçlar tek tek dezenfekte ediliyor, gelen tüm yolcuların ateşi ölçülüyor. Gümrük yetkililerinden alınana bilgiye göre 24 saatte en az 50 yolcuya örnekleme yöntemiyle testler uygulanıyor. Haziran ayında şu ana kadar 40 binin üzerinde yolcunun ülkeye giriş yaptığı, 25 binin üzerinde de yolcunun ülkeden çıkış yaptığı belirtildi. “Korona olacaksak vatanımızda olalım” <br> <br> Vatan hasreti ile bu yıl yeniden sıla yolculuğuna çıkan gurbetçiler, “Finlandiya’dan geliyoruz, arkadaş İsveç’ten geliyor. Almanya üzerinden toplandık geldik. Allah izin verirse Konya’ya gideceğiz... . Korona nedeniyle illaki bir tereddüt oluyor. İnsanlar, haberlerden takip ediyorlar, koronaya karşı bir tereddüt oluyor. İster istemez insan bir tereddüde giriyor... Acaba gidiyim mi gitmeyim mi? Yolda bir şey olur mu? Kapılarda bir sorun yaşar mıyız? Ama tabii vatan hasreti ağır basıyor. Ne olursa olsun insanın vatanında olsun. Korona olacaksak vatanımızda olalım” dediler. Gurbetçiler koronaya resti çekti “Korona olacaksak vatanımızda olalım” Gurbetçiler koronaya resti çekti: Korona olacaksak vatanımızda olalım Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için sıla yolculuğuna çıkan gurbetçiler, Kapıkule'den ülkeye giriş yapmaya devam ediyor. Covid-19 pandemisi nedeniyle üst düzey tedbirlerin uygulandığı Kapıkule Sınır Kapısı'ndan akın akın gelmeye devam eden Türkler, koronaya adeta resti çekerek, “Korona olacaksak vatanımızda olalım” dediler.

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Memleket hasretine son

Türkiye'ye gelmek isteyen ancak yaşadıkları ülkelere geri döndüklerinde karantina uygulamaları nedeniyle Türkiye'ye gelmekte tereddüt yaşayan vatandaşların memleket hasretini sona erdireceklerini dile getiren Sırakaya, "Tatillerini, izinlerini Türkiye'de geçirdikten sonra yaşadıkları ülkelere geri dönecek vatandaşlarımızın karantinaya tabi tutulmasının önüne geçmek için test merkezlerimiz hazır. Sınır kapıları ve havaalanları başta olmak üzere 130 Kovid-19 test merkezimizle yurt dışından gelen vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız." diye konuştu.

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"Karantinaya girmemeleri için dönmeden önce test yaptırmaları gerekiyor"

Tatillerini, izinlerini Türkiye'de tamamlayan gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönmeden önce bu merkezlerde Kovid-19 testlerini kolaylıkla yaptırabileceklerini belirten Sırakaya, semptom gösteren vatandaşların Kovid-19 testlerinin ücretsiz yapılacağını, semptom göstermeyenlerin ise 110 lira karşılığında testlerini yaptırabileceklerini bildirdi.

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Kovid-19 test merkezlerinin ödeme kabul etmediğine dikkati çeken Sırakaya, "Bu nedenle yurt dışından gelen vatandaşlarımızın, Halkbankın ilgili hesap numarasına havale yaptıktan sonra bu dekontla test merkezlerine gitmelerini özellikle rica ediyoruz. Test sonuçları negatif çıkan vatandaşlarımızın Türkiye'nin uyguladığı Kovid-19 testini kabul eden Almanya, Avusturya gibi Avrupa ülkelerinde herhangi bir karantinaya tabi tutulmadan günlük hayatlarına devam edebilmelerinin önünü açmış bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Sırakaya, yaşadıkları ülkelere dönecek vatandaşların karantinaya girmemeleri için Kovid-19 testlerini Türkiye'den ayrılmadan önce yaptırmaları ve sonucunu yaşadıkları ülkelere 48 saat içinde vermeleri gerektiğine dikkati çekti.

"Sonuçlar e-Nabız'a aynı gün içinde yüklenecek"

Vatandaşların, yaşadıkları ülkelere dönmeden önce Kovid-19 testlerini yaptıracağı sınır kapılarında ve havaalanlarında yaşanacak yığılma ve yoğunluktan dolayı bir mağduriyet yaşamaması için bazı uyarılarda bulunan Sırakaya, şöyle konuştu:

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"Vatandaşlarımız Türkiye'ye gelmeden önce yaşadıkları ülkelerin Türkiye büyükelçiliklerinden veya konsolosluklarından ya da ülkeye gelir gelmez herhangi bir PTT noktasından e-Devlet şifrelerini alırlarsa test sonuçlarına e-Devlet üzerinden rahatlıkla ulaşabilirler. Vatandaşlarımızın Kovid-19 test sonuçları, e-Devlet'te yer alan e-Nabız uygulamasının raporlar kısmına aynı gün içinde yüklenecek ve vatandaşlarımız bu sonuçlara daha yoldayken ulaşıp, yaşadıkları ülkelerin yetkililerine bu sonuçları verebileceklerdir."